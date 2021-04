Mga may altapresyon, sakit sa puso hinimok na magpabakuna vs COVID-19

MAYNILA — Hinikayat ngayong Miyerkoles ng Philippine Heart Association (PHA) ang mga Pilipino na may altapresyon at iba pang sakit sa puso na magpabakuna kontra COVID-19 sa gitna ng mga pangambang delikado para sa kanila ang magpaturok laban sa respiratory illness.

Ayon kay PHA President Dr. Orly Bugarin, walang matibay na ebidensiyang may masamang epekto ang pagpapabakuna sa mga may high blood.

"So talagang ine-encourage po natin ang ating mga kababayan na magpabakuna kahit kayo po kayo ay may cardiovascular diseases. Dapat lang po tayo ay controlled o iniinom natin ang ating medications," sabi ni Bugarin sa Laging Handa public briefing.

Pero pinapayuhan ng mga medical expert ang mga may altapresyon na maghanda ilang linggo bago magpabakuna.

Hindi kasi tinuturukan ng COVID-19 vaccines ang isang pasyente kung may blood pressure itong higit sa 180/120 sa mismong araw ng vaccination.

"Usually 2 to 4 weeks [before vaccination], sinisiguro nila na tine-take ang medications and see to it na ang blood pressure nila ay nasa 130/80 and below, para controlled. On the day of vaccination, dapat may baon rin silang gamot," sabi ng neurologist na si Dr. Alejandro Diaz.

"Kapag ang blood pressure is 180/120 and above, teka muna. Hindi ka muna lalagyan [ng bakuna], painumin ka ng gamot, relax ka muna pero hindi ka dapat pauwiin," dagdag niya.

May mga payo rin si Diaz para sa pangangasiwa ng blood pressure sa mismong araw ng vaccination.

"Iwasan uminom ng para sa sipon, mga cold remedies. Kasi 'yung cold remedies, pwedeng magpataas ng blood pressure. Iwasang magkape during that morning na magpapabakuna kayo," anang doktor.

"Iwasan nyong mag-take ng pain relievers. Siguraduhin niyong bago kayo magpakuha ng bood pressure before your vaccination, naka-jingle na kayo o nakapag-CR muna kayo, dahil kung puno ang pantog niyo ay tataas din ang blood pressure niyo," dagdag niya.

Sa tala noong Abril 13, umabot na sa 1,052,624 ang nabigyan ng first dose ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas habang 151,059 naman ang nakatanggap ng 2 dose.

