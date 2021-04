Ilang kawani ng gobyerno na hindi naglabas ng approved business permits, kakasuhan

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Magsasampa ng reklamo ang Anti-Red Tape Authority laban sa ilang kawani ng gobyerno matapos bigong makapag-isyu ng approved business permits ng ilang aplikante.

Ihahain ang mga reklamong paglabag sa Republic Act 11032 or the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018, sa Office of the Ombudsman at Civil Service Commission sa susunod na araw, ani ARTA director general Jeremiah Belgica.

"Malinaw po 'yan, a business permit should not go beyond 3 days," ani Belgica sa panayam sa Teleradyo nitong Miyerkoles.

"Kung kumpleto na ang kanilang mga dokumento at nabayaran na po, 'pag lumagpas ng 3 araw at hindi 'yan ginagalawan sa kabila na kumpleto na, automatically approved na po 'yan. 'Yan ang kagandahan sa batas at marami na po tayong automatic approval. Almost 10,000 permits na po," dagdag niya.

Batay sa RA 11032, lahat ng aplikasyon o request for government service ay dapat bigyang atensiyon ng assigned officer nang hindi tatagal sa 3 working days para sa simple transactions, 7 working days para sa complex transactions, at 20 working days para sa highly technical transactions.

Noong nakaraang taon, ilang ahensiya at lokal na pamahalaan ang nakasuhan umano ng ARTA dahil sa paglabag sa batas.

Sinabi rin ni Belgica na handa siyang makipagtulungan sa Office of the Presidential Adviser on Streamlining Government Service to Processes na binuo ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Martes.

Si dating Cabinet official Leoncio “Jun” Evasco Jr. ang itinalagang presidential adviser on streamlining of government processes.

"Napakadami ho kasi talagang dapat ayusin, kaya lahat ng tulong na aming makukuha in any form ay amin pong wine-welcome po 'yan," ani Belgica.

Kahit na direktang nakakapag-report ang ARTA kay Duterte, para sa kaniya, walang duplication ang pagbuo ng OPASGP.

"Wala pong duplication. Wala po itong sabihin natin na added bureaucracy, pero sabihin natin na strengthening of the team," dagdag ni Belgica.