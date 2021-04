Gobyerno humingi ng 2 linggo para maayos gusot sa One Hospital Command

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Humihingi ang pamahalaan ng 2 linggo para maisaayos ang serbisyo ng One Hospital Command Center (OHCC) na itinatatag noong isang taon para sana mapadali ang paghahanap ng kama sa mga ospital para sa COVID-19 patients.

Sabi ni treatment czar at Health Undersecretary Leopoldo Vega, patuloy na pinagaganda ang serbisyo ng OHCC, kabilang na ang pagdaragdag ng mga doktor at personnel na tatanggap ng mga tawag.



"Give us 2 weeks pa after mapasok namin 'yung sapat na human resource at saka 'yung sapat na managed service ng PLDT. Mabibigyan kayo ng coordinated care, malalaman namin kung saan kayong hospital pwedeng mapapadala. Makokontak namin 'yung mga hospital na meron kaming referral na ganito," ani Vega sa TeleRadyo.

Sabi naman ni OHCC operations manager Dr. Bernadette Velasco, maging sila ay nabulaga sa dami ng tawag na natatanggap magmula nang magkaroon ng bagong surge ng mga kaso.

"Since the surge po from February to March, continuing in April, we received a lot of calls po. From a daily average of less than 100, suddenly it reached at around 400 calls. So medyo nagulat din even the call takers, not only the hospitals, but the one handling, etong mga coordinators natin sa One Hospital," ani Velasco.

Ayon kay Vega, ngayong linggo o sa susunod na linggo ay maglalabas sila ng hotline numbers para kung hindi makontak ang call center ay diretso silang makakatawag sa OHCC.

—May ulat ni Sherrie Ann Torres, ABS-CBN News

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC