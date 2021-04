DOH: Pagkalat ng COVID-19 di pa rin bumabagal

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Bumaba man ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 noong Martes, hindi naman ito dahil bumagal ang pagkalat ng sakit, ayon sa Department of Health (DOH).

Noong Martes, 8,571 ang iniulat ng DOH na bagong kaso ng COVID-19, mababa kumpara sa mga araw bago nito, kung saan umaabot sa higit 10,000 ang bilang ng mga dagdag na nahahawahan ng sakit.

"Ang medyo pagbaba ng kaso is an artificial decline. Dahil po nung Linggo ang hindi operational, non-operational labs total to 36," paliwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

"Hindi pa rin tayo nakakakita ng pagbaba ng kaso. Nandun pa rin tayo sa average ng 10,000 to 11,000 cases per day. At ito po ay tinitingnan natin na pwede pang magtuloy-tuloy sa mga darating na araw," dagdag niya.

Ayon sa DOH, sa komunidad pa rin kumakalat madalas ang virus ngunit tumataas pa rin ang mga cluster sa mga ospital, opisina at ibang lugar.

Ayon sa infectious disease specialist na si Dr. Benjamin Co, hindi kasi handa ang Pilipinas kaya nabulunan ang health care system nang biglang sumipa ang mga kaso.

"We are actually not more prepared. And that’s why the rapid trajectory, the rapid incline has overwhelmed the health care system very rapidly as well," sabi ni Co.

Ayon naman kay Guido David ng OCTA Research Group, mahalagang mapigilan ang pagkalat ng virus bago ito maging malakihang outbreak, lalo't may mas nakakahawang mga variant ng COVID-19 ngayon.

"Isa sa key sa prevention is 'yong outbreak 'pag nagsisimula pa lang, we can already see the trend na nangyayari eh. For example, noong February, nakita na natin nagsisimula na namang tumaas 'yong cases, maganda i-address na natin agad-agad ang outbreak bago pa siya naging full blown surge na umabot sa maraming cases," ani David.

Ayon sa grupo, medyo bumagal na ang pagkalat ng virus sa ilang lugar tulad ng Marikina, Pasay, Manila at Quezon City pero hindi pa rin ito sapat.

"While the reproduction number has gone down, we are not yet where we are supposed to be," ani Ranjit Rye ng OCTA.

Nilinaw naman ni Vergeire ang inaasahang pagtaas muli ng mga kaso sa gitna ng taon na sinabi ni vaccine czar Carlito Galvez.

"I think si Sec. Galvez was taken out of context. Ang sinasabi niya we should always be ready for any possible circumstance na tataas na naman ang mga kaso natin in the coming months," ani Vergeire.

Gayunpaman, ayon kay treatment czar Leopoldo Vega, naghahanda na rin sila sakaling umakyat pa ang bilang ng mga kaso.

"We are looking into putting in more isolation facilities, more treatment facilities kasi very important 'yan na kailangan mayroon talagang mapuntahan ang mga pasyente, whether they are mild, asymptomatic or severe," ani Vega.

Mahalaga rin umanong pabilisin ang pagbakuna sa mga Pilipino at kailangan ng dagdag na supply.

"It’s a race between inoculation and infection. The faster you go with the jabs or the inoculation or the vaccination, the better it is for the community kasi they can acquire a certain kind of immunity," ani Vega.

Nagtatayo rin ng dagdag temporary treatment at monitoring facility, tulad ng 500-bed capacity facility sa Manila Times College sa Subic na pinasinayaan nitong Miyerkoles.

"Hindi tayo nagkakaproblema sa location ng Subic kasi wala siyang katabi pero at the same time magiging komportable ang mga pasyente dito kasi very maaliwas, very green, malinis ang hangin, ideal talaga ito," sabi ni Vince Dizon, deputy chief implementer ng National Task Force (NTF) Against COVID-19.

Mayroon umanong matitirhan ang mga health worker sa loob ng facility.

Susunod na iinspeksiyunin umano ng NTF Against COVID-19 ang COVID-19 field hospital sa Luneta, Maynila. Madaragdag din umano ng ilang daang kama sa mga pasilidad sa New Clark City sa Tarlac, Orion, Bataan, at Eva Macapagal Terminal sa Maynila.

— Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News