Delivery rider patay nang mabangga ng pickup sa Davao City

Nakuhanan ng dashboard camera ni Kim Flores ang pagbangga ng isang delivery rider sa pickup truck sa Davao City noong Abril 13, 2021. Screengrab

DAVAO CITY — Patay ang isang delivery rider matapos bumangga ang minamaneho niyang motorsiklo sa isang pickup truck sa lungsod na ito, umaga ng Martes.

Kinilala ng Santa Ana Police Station ang biktima bilang si Kit Cuizon, na binabaybay ang R. Castillo Street para maghatid ng delivery nang mangyari ang insidente.

Sa kuha ng dashboard camera ni Kim Flores, makikitang binabaybay ng pickup ang kalsada pero pagdating sa intersection, lumiko ito pakaliwa at sumalpok sa motorsiklo.

Tumilapon umano ang biktima sa lakas ng pagkakabangga.

Posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property ang driver ng pickup, sabi ng pulisya.

— Ulat ni Hernel Tocmo

FROM THE ARCHIVES:

Watch more in iWantTFC