COVID-19 variant na di umano nade-detect ng RT-PCR test ikinabahala

Naalarma ang OCTA Research Group, isang grupong nagsasagawa ng mga pag-aaral sa COVID-19 data, sa napaulat na may natuklasang COVID-19 variant sa Brittany, France na hindi umano nade-detect ng RT-PCR testing.

Ayon kay Guido David ng OCTA, baka mangailangan ng adjustment sa protocols sa mga pumapasok sa Pilipinas.

Sa ngayon kasi, kina-quarantine nang 7 araw ang inbound passengers at tine-test gamit ang RT-PCR sa ikalima o ika-anim na araw.

Kung mag-negatibo, ie-endorso sila sa lokal na pamahalaan ng kanilang pupuntahan.

"Ayusin natin ang international travel protocols natin... Dapat 'pag may papasok na returning Filipinos o tourists dapat mandatory na ang quarantine period kasi hindi nade-detect ng PCR," ani David.

Ayon sa Department of Health (DOH), hindi naman shino-shortcut ang mandatory 14-day quarantine kundi ipinapaubaya sa mga local government unit ang pagmo-monitor dito.

"Simula't sapul kailangan 14 days quarantine sa lahat ng papasok sa ating bansa. Ang sa atin lang, mayroon lang shared responsibility ang national at local governments," sabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Ikinabahala naman ng Malacañang ang mga ulat tungkol sa bagong COVID-19 variant.

Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, agad itong pag-uusapan ng Inter-Agency Task Force (IATF) on Emerging Infectious Diseases para makabuo ng bagong polisiya.

"Iyan naman ay pag-aaralan ng mga dalubhasa at titingnan kung anong hakbang ang gagawin," ani Roque, na tagapagsalita rin ng IATF.

Sinabi naman ng Philippine Red Cross, na isa sa nagsasagawa ng pinakamalawak na RT-PCR testing sa bansa, na titingnan nila kung paano magkakaroon ng adjustment sa testing methods.

"Inaaral namin palagi kung may deficiencies iyong testing namin. We are in touch with our suppliers, we are trying to do that," sabi ni PRC Chairman Sen. Richard Gordon.

Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang Manila International Airport Authority sa gagawing adjustment sa protocols at sinabing DOH ang dapat tanungin tungkol dito.

— Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News