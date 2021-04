ALAMIN: Mga dapat na laman ng iyong 'COVID-19 care kit' sa bahay

Photo by Thought Catalog on Unsplash

MAYNILA - Importante na maging handa oras na makaramdam ang mga kasama sa bahay ng mga sintomas ng coronavirus disease (COVID-19), lalo na't napupuno ngayon ang mga ospital.

Parte nito ang pagkakaroon ng isang "COVID-19 Care Package" na naglalaman ng ilang gamot at aparato na maaaring gamitin kapag nakaramdam ng sintomas ang kaanak. Sa programang Sakto idinetalye ni Dr. Raymund Paul Baello, isang cardiologist kung ano ang dapat na laman ng inyong COVID-19 care package.

Ayon kay Baello, dapat may mga lamang gamot para sa mga mild symptom ang bag, gaya ng mga sumusunod:

Paracetamol

Loperamide (gamot sa LBM)

Anti-histamine (gamot sa allergies)

Gamot sa ubo

Paliwanag niya, matutulungan nito ang mga may mild na sintomas gaya ng ubo, sipon, pagtatae, o pananakit ng ulo. Importante ring may face mask, thermometer, disposable bags, at disinfectant gaya ng alcohol ang loob ng kit.

"Dapat i-monitor ano ang kailangan [gaya ng] pulse oximeter, ito y'ung pag-check ng oxygenation blood pressure kailangan 'yan sa mga may sakit at altapresyon. Kailangan ang thermometer dahil isa sa mga mild cases ang fever. Kailangan natin ng disposable bags kasi if may mga gagamitin tayo gaya ng tissue dapat may proper bag," ani Baello.

Bukod dito dapat may pulse oximeter sa loob ng care kit para suriin ang oxygen level ng tatamaan ng sintomas ng COVID-19. Dapat may oxygenation level umano na 94 porsiyento ang susuriin.

Ayon kay Baello, oras na maging mas mababa sa 30 breaths per minute ang hinihinga ng pasyente ay dapat isugod na ito sa ospital.

Payo pa ni Baello, bawal ilagay sa home care ang mga edad 60, mga naninigarilyo, at mga obese.

Aabot sa 8,751 ang nadagdag na bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19, ayon sa Department of Health.

Nasa 165,534 ang aktibong kaso, kung saan 96.9 porsiyento ang nakakaranas ng mild na sintomas.