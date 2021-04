19 seminarians sa San Jose, Antique nagpositibo sa COVID-19

ANTIQUE - Nagpositibo sa COVID-19 ang 19 na seminarians ng St. Peter's Seminary sa San Jose, Antique, ayon sa seminaryo nitong Miyerkoles.

Sa isang pahayag, sinabi ng St. Peter's Seminary na Abril 11 nang isailalim sa swab test ang 34 na mga seminarians matapos magpositibo sa coronavirus ang isang pari doon.

Lumabas na 19 sa mga nai-swab test ay positibo sa coronavirus, at 10 ang negatibo. Lima naman ang wala pang resulta.

Apat sa mga nagpositibo ang umano'y nakaramdam ng mild symptoms, samantalang asymptomatic naman ang iba.

"They are now being attended to and given the necessary medical supervision. We join you in prayers for the fast rcovery of our seminarians," ani Marvyn Maceda, D.D, obispo ng San Jose de Antique.

"For those who may want to reach out and offer assistance to our seminarians in any way, please feel free to coordinate with your parish priests/team ministers," dagdag ni Maceda.

Nasa quarantine facility na raw ng naturang seminaryo ang lahat na mga nagpositibo sa COVID-19.

Sa pinakahuling case bulletin na inilabas ng probinsya ng Antique nitong Miyerkoles, nakapagtala ang probinsya ng 99 bagong COVID-19 cases, samantalang umabot naman na sa 479 ang aktibong kaso.

- Ulat ni Rolen Escaniel