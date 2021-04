1,212 paaralan ginagamit bilang quarantine facility: DepEd

Ginagamit bilang COVID-19 quarantine facility ang Mataas na Paaralang Neptali A. Gonzales (MPNAG) sa Mandaluyong City. Retrato mula sa MPNAG

May 1,212 paaralan ang ginagamit ngayon bilang COVID-19 quarantine facility sa iba't ibang bahagi ng bansa, ayon sa Department of Education (DepEd).

Sa datos ng DepEd, Eastern Visayas ang may pinakamaraming paaralang ginagamit bilang quarantine facility, na nasa 422.

Apat na paaralan lang ang ginagamit sa National Capital Region (NCR), na itinuturing na epicenter ng COVID-19 outbreak sa bansa, base sa datos.

"Bakit mas marami sa ibang region kaysa sa NCR eh si NCR mataas ang surge? Mas marami ho kasing facilities dito ang ating mga hospitals at ang iba pang facility na ginagamit," paliwanag ni Education Undersecretary Alain Pascua.

Ayon kay Education Secretary Leonor Briones, dapat last resort bilang quarantine facility ang mga paaralan.

Dapat din umanong suriin muna ng Department of Health kung akmang gamitin ang paaralan bilang quarantine facility, at tutukan ng mga local government unit ang paggamit.

Ayon pa sa kalihim, dapat iwasan ang paggamit sa paaralan bilang parehong isolation at vaccination center.

Watch more in iWantTFC

Isa sa mga paaralang nagsisilbing quarantine site ay ang Mataas na Paaralang Neptali A. Gonzales (MPNAG) sa Mandaluyong City.

Sa 94 naka-isolate sa paaralan, 77 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19.

May 112 kuwarto sa 3 hindi pa nagagamit na gusali sa paaralan. Dalawang pasyente ang nananatili sa isang kuwarto, na may full divider.

Ayon kay Dr. Emily Detaro, facility manager ng MPNAG, prayoridad ang paggaling ng mga pasyente at kaligtasan ng mga health care worker.

"Kahit magkakapitbahay kayo, hindi puwedeng magkwentuhan kasi puro positive na sila. Tapos pagdating naman sa safety ng staff, I see to it na every time pupunta doon, naka-PPE (personal protective equipment) sila," ani Detaro.

Nililinis din ang mga kuwarto tuwing may darating at aalis na pasyente.

"Lahat iyon, ide-decontaminate iyong buong kwarto. Iyong bed, binababa iyon tapos nililinisan," ani Detaro.

Magkakaroon umano ng decontamination ng lahat ng bahagi ng mga gusali sakaling gamitin na sa academic activities ang paaralan.

Samantala, nagbigay naman ng donasyong mattress, unan at linen ang isang malaking mall chain sa Philippine Red Cross para magamit ng mga unibersidad na magsisilbing isolation facilities.

Inaasahang magagamit na ngayong linggo ang temporary isolation areas sa Ateneo de Manila University, University of the Philippines Diliman, De La Salle University at Adamson University.

-- Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News