MAYNILA - Isang lalaki na ang pamilya ay nakakulong dahil sa droga ay nahuli rin sa isang buy-bust sa Novaliches, Quezon City.

Ayon sa pulisya, nahuli sa Brgy. Gulod, Novaliches si "Boss" na nagbebenta ng hinihinalang shabu. Nakuha sa kaniya ang nasa P3.4 milyong halaga ng shabu na may bigat na 500 gramo.

Kasama sa mga nakuhang ebidensiya mula sa suspek ang isang cellphone at pera.

Ayon kay Quezon City Station 4 commander P/Lt. Col. Jerry Castillo “negosyo” talaga ng pamilya ni “Boss” ang pagbebenta ng droga.

Nahuli ang kaniyang tatay noong 2012 at nakalaya noong 2016, habang ang isang kapatid niya ay nahuli naman noong 2016 rin. May isa pa siyang kapatid na may nakabinbin ring kaso sa droga ngayong taon, at ang bunsong kapatid ay inaresto at pinalaya dahil din dahil sa droga noong 2019.

Ikatlong beses na umano ito na nahuli ang suspek sa parehong iligal na gawain. Tatlong taon na siyang nakulong dati sa Muntinlupa dahil sa marijuana, pero ngayon ay shabu na ang itinutulak umano nito dahil mas malaki ang kita rito.

Hindi naman naitanggi ng suspek ang nagawang krimen.

Mahaharap siya sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.