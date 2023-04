Operasyon ng LRT-1 limitado dahil sa power failure sa Baclaran Station

(UPDATE) Pansamantalang nilimitahan simula Huwebes ng hapon ang operasyon ng LRT-1 train service dahil sa power failure sa Baclaran Station.

Mga train mula Roosevelt hanggang Vito Cruz (southbound), at Gil Puyat papuntang Roosevelt (northbound) ang may operasyon lamang simula 1:40 p.m. hanggang pasado alas-5 ng hapon, habang nagsasagawa ng assessment at repair ang LRMC personnel.

Naibalik ang full operation ng LRT-1 alas-5:41 ng hapon, ayon sa Light Rail Manila Corporation.

"We sincerely apologize again for the inconvenience, and we thank our passengers for their patience and understanding. Ingat po sa biyahe!", sabi ng LRMC.

-- Ulat ni Jose Carretero, ABS-CBN News

