Sitwasyon sa isang terminal sa Metro Manila ngayong Miyerkoles Santo, ika-13 ng Abril, 2022. Inaasahang dadami ang babiyahe pa-probinsiya sa harap ng mga pinaluwag na pandemic protocols. ABS-CBN News/File

MAYNILA - Nagsisimula nang dumagsa sa mga transport hub ang mga nais humabol ng biyahe sa probinsiya bago mag-Huwebes Santo.

Sa Ninoy Aquino International Airport, humabol ng flight palabas ng Metro Manila ang mga estudyante at empleyado sa huling araw ng pasok sa eskuwela at trabaho.

Para sa ibang pumunta sa paliparan, paraan ang pagbabakasyon para makapag-unwind dahil mas maluwag na ang pandemic restrictions.

“We just finished school and we’re taking a break from academics. And it's the perfect time to unwind since the pandemic. It’s a great opportunity to book a flight and go to Boracay," anang pasaherong si Angel Carriedo.

Payo naman ng pamunuan ng paliparan na alamin ang status ng flight at kumpletuhin ang travel documents gaya ng vaccine card.

Marami naman ang maagang pumila sa North Luzon Expressway (NLEX) para magpa-load ng RFID o kaya magpakabit ng sticker.

May ilan ding nasiraan sa expressway na nagdulot ng bahagyang pagbigat ng trapiko, pero maagap na sumaklolo ang mga tauhan ng NLEX.

Inaasahang 300,000 sasakyan ang gagamit ng NLEX ngayong Miyerkoles.

Samantala, dinadagsa na sa ngayon ang Batangas Port ng mga pasaherong nais magbakasyon, kaya't hinigpitan na ang seguridad.

Sa dami ng pasahero ay kinukulang na rin umano ang mga barko sa iba't ibang pantalan matapos masira ng bagyong Odette ang marami sa mga ito.

Samantala, wala namang pila at maraming bakanteng upuan sa passenger terminal ng Manila North Port, kung saan aabot sa 700 pa lang ang pasahero na mas mababa kumpara noong Lunes Santo.

Sa Quezon City, punuan na ang mga bus mula sa Araneta City Bus Terminal at ilan pang terminal, kung saan nagtatiyaga ring pumila ang mga pasahero nang 3 hanggang 4 na oras.

Sa Five Star Bus Terminal, umakyat sa 6,000 ang bilang ng mga pasahero ngayong Miyerkoles, mula 2,000 noong Martes.

Bumuhos na rin ang mga pasahero sa Paranaque Integrated Terminal Exchange, na inaasahang lalagpas sa record-high na 114,000 na naitala noong Lunes Santo.

Lahat ng sineserbisyuhang ruta ng PITX ay naka-Alert Level 1 na rin.

May ilang biyahe sa Bicol region na kakanselahin pagdating ng Biyernes Santo dahil walang sapat na pasaherong nag-book sa mga biyahe, pero mananatiling bukas ang terminal para sa iba pang ruta.

-- Ulat nina Dennis Datu, Zyann Ambrosio, Zen Hernandez, Jeck Batallones at Jacque Manabat, ABS-CBN News



