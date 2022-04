PH Embassy sa Beirut natulungang makauwi 124 distressed OFWs

BEIRUT- Natulungang makauwi ng Philippine Embassy sa Beirut, Lebanon ang may 124 Overseas Filipino Workers (OFWs) at mga menor de edad noong March 30, 2022.

Lulan ng isang chartered flight ang repatriates na nagstop-over muna sa Kuwait para sunduin ang iba pang distressed OFWs doon bago lumipad patungong Pilipinas.

Ang Pinoy repatriates habang nakapila sa airport check-in counter. May 111 adults, 12 menor de edad at ang sanggol ang kasama sa repatriation flight mula Lebanon (Beirut PE photo)

Ito ang unang mass repatriation program ng Philippine Embassy sa Beirut ngayong taon. Mula 2019, natulungan ng embassy na makauwi ang 3,400 Filipino nationals mula nang masimulan ang free voluntary mass repatriation ng DFA.

Pinangunahan ni Philippine Ambassador to Lebanon Raymond Balatbat ang embassy team na naghatid sa repatriates sa airport hanggang makasakay sila sa chartered sweeper flight.

Ang 124 Pinoy repatriates sa Beirut Rafic Hariri International Airport bago ang kanilang paglipad pauwi ng Pilipinas. Inihatid sila ni Ambassador Raymond Balatbat, Vice Consul Miko Cabatingan at ATN Team ng Philippine Embassy. (Beirut PE photo)

Nagkaroon ng coordination ang Assistance-To-Nationals (ATN) team ng embassy at OUMWA, kasama ang OWWA.

Nakipag-ugnayan rin ang embassy sa ibang concerned agencies sa Pilipinas para sa quarantine requirements ng mga hindi pa fully-vaccinated. Napapanahon ang mass repatriation dahil sa lumalalang economic situation sa Lebanon.

Karamihan sa repatriates ay may legal, immigration, medical at welfare concerns. Nabigyan sila ng tulong ng embahada, DFA at local authorities bago sila makauwi.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Lebanon, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.