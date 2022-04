Fr. Robert Reyes at Fr. Flavie Villanueva, pinangunahan ang misa sa harap ng Comelec sa Intramuros para ipanawagan ang isang patas, malinis at mapayapang #Halalan2022, April 13, 2022. Johnson Manabat, ABS-CBN News.

MANILA - Idinaan sa misa ng running priest na si Fr. Robert Reyes at Fr. Flavie Villanueva ang kanilang panawagan sa Comelec para sa isang malinis at payapang halalan sa Mayo.

Sa harap mismo ng punong tanggapan ng Comelec sa Plaza Roma sa Intramuros Maynila pansamantalang iginarahe nila Father ang “Kariton ng mahihirap, kariton ni Maria” at ang kanilang nagsilbing altar para sa banal na misa.

Dasal at ayuno para sa patas, malinis at mapayapang halalan ang tema ng misa nila father ngayong Miyerkules Santo.

Fr. Robert Reyes: "Para ‘nyo na pong awa mga commissioner, may konsiyensiya po kayo - ang kunsensiya ninyo ang inyong pakinggan at huwag kung sino ang nagsusulsol sa inyo ay maaring nag-aalok sa inyo ng malaking halaga para ipagkanulo ninyo ang bansang Pilipinas.” #Halalan2022 pic.twitter.com/fRSWcu9eKj — Johnson L. Manabat (@JohnsonManabat) April 13, 2022

Sa kanyang homilya, mistulang kinonsiyensiya ni Father Reyes ang mga commissioner ng Comelec para marinig ang kanilang panawagan para sa isang malinis na halalan.

“Para n’yo na pong awa mga commissioner, may konsiyensiya po kayo - ang kunsensiya ninyo ang inyong pakinggan at huwag kung sino ang nagsusulsol sa inyo ay maaring nag-aalok sa inyo ng malaking halaga para ipagkanulo ninyo ang bansang Pilipinas," sabi ni Father Reyes.

Paliwanag ni Father Reyes, kailangan itong sabihin para ipaalala sa mga opisyal ng Comelec na ang taumbayan ang dapat nilang pinaglilingkuran at hindi ang kung sinuman.

May mga tarpaulin din na nagsasabing bantayan ang Comelec at samahan ito ng dasal para makamit ang ninanais na malinis at mapayapang halalan.

Ibang istorya aniya ang kakaharapin ng bansa kapag hindi binantayan ang Comelec na masahol pa umano sa sinapit ng bansa sa ilalim ng Martial Law.

Dagdag ng pari na ang panalangin ay kailangan samahan ng pagkilos gaya ng kanilang pagdaos ng misa sa harap mismo ng Comelec.

Sabi ni Father Reyes, kapag hindi binantayan ang Comelec ay kayang sumunod ng mga opsiyal nito sa mga taong nagluklok sa kanila sa puwesto sa kung ano ang gusto nilang mangyari.

Umapela din si Father Reyes sa mga botante na kilatising mabuti ang mga kandidato na nangangako muli ng magagandang programa na maaring sa huli ay mga kandidatong mayroon lamang ding pansariling interes at hindi ang tunay na interes ng bayan.