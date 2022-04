Mga Pinoy lumahok sa unang 42KM Riyadh Marathon

RIYADH - Lumahok ang ilang OFWs sa Riyadh sa kauna-unahang full 42- kilometer Riyadh marathon 2022 kamakailan. Kasabay ito ng pagluluwag ng COVID-19 protocols sa Saudi Arabia.

Inorganisa ng Saudi Sports for All Federation na suportado ng Ministry of Sports na alinsunod sa Quality of Life Program Vision 2030 ang sport event.

Layon ng organizers na mahikayat ang mas marami na maging fit at healthy. Pami-pamilya, magkakaibigan at iba-ibang lahi at edad ang tumakbo para sa kalusugan. Umabot sa sampung libong runners ang sumabak sa Riyadh marathon. Masaya rin ang Pinoy runners na makasama muli ang kanilang mga kaibigan.

“Nag-enjoy po kami lahat dito at good for our physical and mental health po ito,” saad ni Loid Serrano, Pinoy Medtech.

Hindi naman nagpahuli ang Pinay nurse na si Rhea Marapao na isa sa mga 10-kilometer finisher sa Riyadh marathon. Natutuwa rin siya sa pagbabago at pagluluwag ng Riyadh sa mga babaeng runners.

“Makikita mo ang progress na unti-unti nag-o-open, nag-allow na sila ng babae to join, it’s empowering, ‘di na bawal as long as ‘di ka naka-shorts,” kuwento ni Marapao.

Pero bago naging fitspiration, ibinahagi nya ang kanyang weight loss journey mula sa pagiging overweight noon.

“I started running 2014, overweight ako na bata, until may na attend ako seminar nakita BMI ko they said you should do something bata ka pa naman, so gradually I pushed my self to start walking,” dagdag ni Marapao.

Payo niya sa ibang gusto ring magbawas ng timbang.

“You’re the one who has to help yourself and later on once you realized that you want to help yourself that’s it, little by little and then you should think about your physical well-being, later on your body will thank you,” payo ni Marapao.

