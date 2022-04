Marcos Jr. bumalik sa Quezon City para mangampanya

MANILA - Bumalik si Presidential aspirant Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. sa lungsod ng Quezon para manuyo muli ng mga botante nitong Miyerkoles.

Isinagawa ang isang campaign rally sa IBP road sa tapat ng Batasang Pambansa kasama ang "Malayang Quezon City" team sa pangunguna ni mayoral candidate Mike Defensor at running mate nito na si Winnie Castelo.

Tulad ng kanyang karaniwang binabanggit sa campaign sorties, nagbiro si Marcos patungkol sa mga taga-hanga ng kanyang panganay na anak na si Sandro Marcos na tumatakbo naman bilang kinatawan ng Ilocos Norte.

"Noong una akong lumabas dito, eh nakita ko ang grupo ng mga dalaga, humihiyaw, sumisigaw. Excited na ako. Tapos pinakitaan ako ng sign, 'Paps, tatlo ang anak ko. Ang anak mo para sa aming tatlo'," sabi ni Marcos Jr.

"Malaki pala ang presyuhan dito sa vote buying, anak mo ang hinihingi," dagdag ni Marcos.

Bagaman biro ito, matatandaang ilang beses na na-isyu ang Uniteam ng "vote buying" sa ilang campaign rallies matapos maaktuhan ng media ang pamimigay ng pera sa ilang probinsyang nabisita nila tulad ng Nueva Ecija, Quezon at Tarlac.

Ilang beses naman din itinanggi na ng kampo ng UniTeam na bumibili sila ng boto.

Makailang beses naman sumigaw ang mga dumalo sa rally ni Marcos ng "hindi kami bayad!"

"Sige isigaw ninyo ng mabuti iyan, para marinig ng buong Pilipinas na ang Quezon City, nasa likod ng... at buo ang suporta sa UniTeam at tambalang Marcos-Duterte," tugon ni Marcos.

Samantala, bago si Marcos, nagsalita rin si QC mayoral candidate Mike Defensor at nagpatutsada sa mga nagsasabing bayaran ang mga taga-suporta ni Marcos.

"Kayo ba dito ay binayaran para pumunta? May bayad ba kayo? Mahal niyo ba si Bongbong Marcos? Ipaglalaban niyo ba si Bongbong?" tanong ni Defensor.

Samantala, wala naman sa campaign rally ang running mate ni Marcos na si Davao City Mayor Sara Duterte at si Senator Ronald "Bato" Dela Rosa lang ang kumatawan at nangampanya para sa kanya.