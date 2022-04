LOOK: The traditional Holy Week "pabasa" gets a timely tech upgrade in Novaliches, Quezon City via an interactive, online livestream where devotees from other places can also participate. #SemanaSanta2022



📸:Raymard Gutierrez pic.twitter.com/kRCGrTYkay — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) April 13, 2022

Kasabay ng COVID-19 pandemic at paglaganap ng teknolohiya, naka-online streaming na ang tradisyonal na pabasa ng Pasyon sa isang komunidad sa Novaliches, Quezon City nitong Miyerkoles Santo.

Pero bukod sa pagpapalabas ng pabasa sa social media, puwede ring makilahok sa pasyon ang mga ibang namamanata na taga-ibang lugar sa pamamagitan ng Zoom.

Ayon sa nagsagawa ng proyekto na si Raymard Gutierrez, naisipan niyang ihatid sa makabagong paraan ang matagal nang gawi ng mga matatanda bilang bahagi ng panata niya at pag-aya rin sa mga mas batang Katoliko.

Ngayon lang ulit kasi makakapag-pabasa sa publiko ang mga taga-komunidad nila, lalo na ang mga senior citizen, matapos ang 2 taon.

“Simula nang nagkapandemya, hindi na natin nagagawa ang ganitong tradisyon ng Pilipino. So ginawa natin ito para maibalik ulit ang tradisyon and at the same time dahil nakakapasok na through online, puwede na siya gawan ng paraan na pati ang ibang grupo anywhere around the world can join this time,” aniya.

May mga camera na nakatutok sa mga nasa pabasa on-site, habang pwedeng isingit ang ibang lumalahok online kapag gusto nilang pangunahan ang pabasa.

Kabilang din sa mga inanyayahang lumahok ay nasa ibang bansa.

Kasabay ng pabasa, may padasal din sa lugar na pwedeng isama sa panalangin ang mga prayer request ng mga taga-malayo.

Tuloy-tuloy ang pabasa, gaya ng nakagawian, hanggang Huwebes Santo.

