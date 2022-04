Ilang aklat at komiks mula sa Pilipinas, ibinida sa London Book Fair '22

LONDON - Lumahok ang Pilipinas sa London Book Fair ‘22 kung saan ibinida ang ilang aklat at komiks. Ito ang unang beses na paglahok ng bansa sa prestihiyosong book publishing trade fair ayon sa The National Book Development Board (NBDB).

Bitbit ang brand na Books Philippines, ibinida sa pangunguna ng NBDB ang mga piling aklat na sumasalamin sa kasaysayan, wika, kulturang Pilipino, at mga kwentong tatak Pinoy na certified world class.

“Iyan ang goal namin dito, is to be able for people to look at Philippine content, either translated or adapted into movies, music, theater. we’re here and we’re here to conquer the world,” sabi ni Charisse Aquino-Tugade, Executive Director, National Book Development Board.

Nagpapasalamat ang Filipino content creators sa pagkakataong ipakilala sa international publishers at literary agents ang kanilang mga pinaghirapang obra.

Maipagmamalaki umano ang kalidad ng mga likhang Pinoy na umiinog sa mga tema ng pag-ibig, pangarap, pakikipagsapalaran at pagpupunyagi. Patunay dito ang pagsalin sa ilang akda sa pelikula, musical, video games at TV series sa Pilipinas at abroad, gaya ng Darna at Trese.

“The comics community is an underserved and exploited creative sector back home, and it’s the first time that we are getting a spotlight or even high importance and that’s because Filipino comics has already been picked up by international publishers in the US and Asia as well,” sabi ni Paolo Herras, President, Komiket.org

“It took me over ten years to write the book. I got two kids. I don't actually have family around where I live, so it’s been quite challenging but I got there in the end,” sabi ni Emily Magtalas-Rhodes, may akda ng “What it means to be Malaya.”

Isa ang Pilipinas sa higit 1,600 exhibitors mula sa 60 bansa na kasali sa London Book Fair ‘22, na tumagal na ng limang dekada at isa sa pinakamalaking book publishing trade fair sa mundo. Maliban sa exhibit ng samu’t saring klase ng libro, may conferences para sa mga nais pasukin ang publishing industry.

Dumalo ang mga kilalang publishing houses at authors ng mga tanyag na libro, at rights negotiators, maging ang ilang independent publishers.

“We are a digital publishing by order company. What we do is we contact our several authors which are looking for small size publishers doing on-demand publishing, not to have the big publishers which force them to have 400 books taking dust on some shelves,” sabi ni Andrei Fedor Marusciac, Director ng Aega Design Publishing.

Bukod naman sa pagsulong ng Filipino content sa international market, misyon din ng NBDB na ipakilala ang mayamang panitikan ng bansa sa mga ordinaryong Pinoy, lalo pa’t base sa 2018 Programme for International Student Assessment, nasa pinakahuling pwesto ang Pilipinas sa 79 na bansa pagdating sa reading comprehension.

“The Philippines has so many different languages, so many different cultures and we write in our different languages and English as well. This time, we are focusing on our graphic novels, our climate fiction, contemporary fiction and some children and young adult,” dagdag ni Aquino-Tugade.

Umaasa naman ang Filipino content creators na patuloy na tangkilikin ang mga obrang Pinoy dahil napapaloob umano sa bawat pahina ng mga libro ang makulay na kwentong Pilipino na karapat-dapat ipagbunyi ng buong mundo.

