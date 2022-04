Bagong grade ranking ng Bar exams mas maganda, ayon sa ilang nakapasa

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA—Mas maganda ang bagong grade ranking ng Bar exams ngayon kumpara dati, ayon sa ilang mga nakapasa nito ngayong Martes.

Ayon sa Supreme Court, 8,241 ang pumasa sa 2020/2021 bar exam sa bansa.

Ayon kay Athena de Paz, isa sa mga nakapasa, ang focus ng quality of education ay in general, hindi pang indibidwal lang.

Kapag exemplary ay mga taker na nakakuha ng 85% hanggang 90% score sa bar exams.

Ayon naman kay Jonah Enayon, isang exemplary Bar passer, hindi na traditional na by ranking in grade ang list ng mga pumasa sa bar exams, dahil by excellence and exemplary na.—SRO, TeleRadyo, Abril 12, 2022