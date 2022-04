Araneta Bus Station may ilang ruta na rin pa-Laguna, Batangas

Watch more News on iWantTFC

Balik-biyahe na muli ang mga rutang pa-Laguna at Batangas sa Araneta City Bus Station, ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board.

Ayon sa Memorandum Circular No. 2022-023, nakakuha ng Certificate of Public Convenience, Provisional Authority at Special Permits ang Araneta City at bus operators.

Ibig sabihin, papayagan na muling magbalik-ruta ang ilang mga biyahe papunta sa dalawang probinsiyang nabanggit.

Ayon sa Property Manager ng Araneta City Bus Station na si Mon Legaspi, mananatiling ligtas ang publiko sa pagbabalik ng mga rutang ito lalo na ngayong Semana Santa.

Ayon din sa LTFRB, lahat ng bus sa terminal ay dapat may QR code para sa mga pasahero at sa contact tracing. Dapat ding ang bawat bus ay nililinis at dini-disinfect sa drop-off.

Habang ang mga driver, kundoktor at dispatchers naman ay dapat regular na tine-test laban sa COVID-19.

Dapat ding naka-face mask ang lahat ng pasahero.

Bukod sa pagbabalik at mga bagong ruta sa Araneta Bust Station ay tuloy pa din ang mga biyahe ng mga bus papuntang norte kagaya ng Pampanga at Bulacan.

Paalala lang din ng Araneta City Bus Station sa mga pasahero na pupunta sa terminal nito na maiging dalhin pa rin ang vaccination cards kung sakaling hanapin ito ng operator ng bus company.

-- May mga ulat ni Nico Bagsic, ABS-CBN News