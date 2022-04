MAYNILA - Pinalawig ng gobyerno ang Alert Level 1 sa Metro Manila hanggang katapusan ng Abril, sa harap ng pagbabantay sa banta ng coronavirus disease (COVID-19) omicron XE variant at pagkakaroon ng ilang mass gatherings sa Semana Santa, at sa papalapit na national elections.

Mananatili sa Alert Level 1 ang halos 54 porsiyento o katumbas ng 887 lugar sa bansa.

LUZON

CAR: Abra, Apayao, Baguio City, Mountain Province, Kalinga

Region I: Dagupan City, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan

Region II: Batanes, Cagayan, City of Santiago, Isabela, Quirino

Region III: Angeles City, Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Olongapo City, Pampanga, Tarlac, Zambales

Region IVA: Batangas, Cavite, Laguna, Lucena City, Rizal

Region IVB: Marinduque, Puerto Princesa City, Romblon, Oriental Mindoro

Region V: Catanduanes, Naga City, Albay

VISAYAS

Region VI: Aklan, Bacolod City, Capiz, Guimaras, Iloilo City

Region VII: Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandaue City, Siquijor

Region VIII: Biliran, Eastern Samar, Ormoc City, Southern Leyte, Tacloban City

MINDANAO

Region IX: Zamboanga City

Region X: Cagayan de Oro City, Camiguin, Bukidnon, Misamis Oriental, Iligan City

Region XI: Davao City

CARAGA: Butuan City, Surigao del Sur

Samantala, ang mga sumusunod na lugar ay ilalagay sa Alert Level 2, kung saan pagbabawalan ang pag-operate ng mga betting at lottery industry maliban na lang kung awtorisado ito ng COVID-19 task force o ng Office of the President.

LUZON

Cordillera Administrative Region: Benguet and Ifugao

Region II: Nueva Vizcaya

Region IV-A: Quezon Province

Region IV-B: Occidental Mindoro at Palawan

Region V: Camarines Norte, Camarines Sur, at and Sorsogon

VISAYAS

Region VI: Antique, Negros Occidental, at Iloilo Province

Region VII: Bohol, Cebu, at Negros Oriental

Region VIII: Leyte, Northern Samar, at Western Samar

MINDANAO

Region IX: City of Isabela, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga Sibugay

Region X: Lanao del Norte at Misamis Occidental

Region XI: Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao de at and Davao Occidental

Region XII: General Santos City, North Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, and South Cotabato

CARAGA: Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands, at Surigao del Norte

Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao: Basilan, Cotabato City, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, at Tawi-tawi

Watch more News on iWantTFC