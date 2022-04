Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Binalikan ng isang ginang sa Abuyog, Leyte ang pagkaligtas mula sa landslide sa kanilang lugar, sa gitna ng pananalasa ng bagyong Agaton.

Kuwento sa TeleRadyo ni Anacleta Canuto, matapos lumikas sa bukid ay bumalik muna silang mag-asawa sa kanilang barrio para maligo at maghanap ng pagkain.

Habang papasok ng bahay nila bandang alas-4 ng hapon na iyon, nakarinig siya ng ingay na una ay akala niya ay ipo-ipo. Pero hinatak siya ng kaniyang asawa at doon niya napagtantong nagkaroon ng landslide sa kanilang bahay.

"Akala ko, may ipo-ipo na dumaan. 'Yun na pala, landslide. Buti, nahila ako ng asawa ko paglabas. Pero naano din kami, nadala kami ng tubig. Naano ako sa ilalim. Tapos, naano ako ng mga semento, pati ng mga bato. Kaya yung sugat ko, doon nanggaling. Kung 'di ako hinila ng asawa ko, siguro patay na ako. Kasi mabilisan ito eh," kuwento ni Canuto sa programang "Lingkod Kapamilya."

Ligtas silang mag-asawa pero may mga sugat-sugat sa kanilang katawan, habang nanatili sa evacuation centers ang kanilang mga kamag-anak.

Pero may ilan aniya sa mga kamag-anak niya ang hindi pinalad na mabuhay.

"Salamat sa Diyos talaga ako, binigyan pa kami ng ano, pagkakataon na mabuhay. Marami kaming sugat-sugat. Marami ding patay dito, 'yung kamag-anakan namin na hindi nakaligatas," ani Canuto.

Sa ngayon aniya ay may mga tauhan na ng Department of Health sa kanilang lugar at magpapaturok sila ng anti-tetanus dahil sa dami ng tinamong sugat.

Kahit na pinalad na makaligtas, humihingi si Canuto ng tulong dahil sa naging epekto ng landslide. Aniya, gumuho ang kanilang bahay na pinaghirapan nilang itayo.

Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, aabot na sa P51 milyon ang halaga ng pinsala sa harap ng pananalasa ng bagyong Agaton. Nasa 43 naman ang bilang ng mga namatay, batay sa natanggap nitong ulat na kanilang biniberipika.

Palaisipan para kay Canuto kung paano sila makababangon lalo't hindi umano stable ang kita ng kaniyang asawang mangingisda, sa harap ng tumataas na presyo ng langis.

"Sabi ko, 'Diyos ko, ang hirap, magsisimula na naman sa wala'. 'Yung asawa ko, may trabaho. Pangingisda ang trabaho sa amin. Napakahirap talaga. Sabi ko, 'Diyos ko, paano kami magsisimula nito?' Kasi maski damit, wala kaming dala eh. Kasi biglaan nga, hindi mo nga [mapaghandaan]," paiyak na pagpapahayag ni Canuto.

Para makapag-paabot ng tulong, maaaring mag-money transfer kay Canuto gamit ang mga sumusunod na detalye: Luisa Canuto (09678206941, Barangay Pilar, Abuyog, Leyte).