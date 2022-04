Si Manila Mayor Isko Moreno. ABS-CBN News/file

MANILA — Suportado pa rin si Manila Mayor Isko Moreno Domagoso ng mahigit 90 porsiyento ng mga volunteer ng grupong IM Pilipinas, ayon sa isa sa mga tagasuporta ng alkalde.

Kasunod ito ng pagkalas ng mga dating opisyal at miyembro ng grupo sa pangunguna ni NAISKO overall coordinator Tim Orbos upang suportahan si Vice President Leni Robredo.

Ang NAISKO ay isang umbrella organization ng mga tagasuporta ni Moreno.

Nitong Miyerkules, nagsagawa ng pagtitipon ang mga natitirang miyembro ng IM Pilipinas.

Nilinaw naman ni Lauengco na pinadalhan sila ng pormal na liham ng grupo ni Orbas kaugnay ng kanilang pagkalas.

Dagdag pa niya, personal silang nagkausap at ginagalang naman daw niya ang desisyon nito.

Naniniwala rin si Lauengco na hindi na akmang gamitin pa ng grupo nina Orbos ang pangalang IM Pilipinas matapos silang kumalas sa grupo.

“They were officers and members of IM Pilipinas, so I think they felt that they could use it. but with due respect IM is the initials of our candidate so it doesn’t make sense.” paliwanag ni Lauengco.

Si vice-presidential candidate Doc Willie Ong naman, walang nakikitang isyu sa kanya sa pagkalas nina Orbos sa grupo ng kanilang mga tagasuporta.

Naniniwala si Ong na nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan o “misunderstanding” sa pagitan nina Orbos at Moreno na maaari naman aniya sanang napag-usapan pa.

Pero para kay Aksyon Demokratiko Chairman Ernest Ramel, nakakalungkot ang naging desisyon nina Orbos.

Sabi ni Ramel, malinaw naman sa simula pa lang na ang kandidatura ni Mayor Isko Moreno ay laban ng mga Pinoy at hindi para labanan ang isang pamilya o grupo na nagnanais maupo sa Malacanang.

DOC WILLIE ONG, AMINADONG MARUMI ANG PULITIKA SA BANSA

Sa pagharap ni Ong sa general assembly ng IM Pilipinas, ikinuwento niya ang kanyang mga nadiskubre sa pagsabak sa pulitika.

Kuwento ni Ong, masyadong marumi ang mundo ng pulitika.

“Obviously vote buying is tunay - may vote-buying hindi naman siguro lahat. siguro dati may P100, may P500 ngayon may P3,000,” kuwento ni Ong.

