Vaccine registry system inumpisahan sa San Juan, susubukan din sa ibang LGU

MAYNILA - Inilunsad na ang vaccine registry system ng Department of Information and Communications Technology, na layong pag-isahin ang datos ng lokal na pamahalaan at ng ahensiya.

Sinimulan ang pagpapatupad ng vaccine registry system sa siyudad ng San Juan nitong Martes, kung saan layong pabilisin sa 10 minuto ang pagbabakuna.

Kalauna’y susubukan na rin ito sa ibang lokal na pamahalaan.

Kukuhanan muna ng vital signs ang mga residenteng naka-schedule na bakunahan. Kapag nasa mabuting kondisyon na ang magpapabakuna, maaari na siyang magparehistro at mag-screening.

"Kaya bumilis kasi araw-araw, naka-sync na po iyong master list allotted for the day for vaccination. Pag upo po ni manong diyan sa vaccination center, hahanapin lang iyong pangalan niya, wala ng ini-input," ani DICT Undersecretary Manny Caintic.

Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, nagtatagal karaniwan ang proseso sa dokumentasyon ng impormasyon ng mga nababakunahang residente, na inaabot umano ng ilang oras.

"Iyong added work load in terms of documentation, natanggal na. Kasi ang nangyari dati, noong mga unang araw ng pagbabakuna, kahit nagsara na iyong actual vaccination ng 5 p.m., they have to stay till about 10 p.m. just to collate all the data for the day," ani Zamora.

Dahil sa internet access nakasalalay ang sistema, nangako ang DICT na magbibigay sila ng Internet connectivity sa vaccination sites sa San Juan at sa iba pang lungsod na gagamit nito.

Nakikipagtulungan na rin ang Mandaluyong City sa DICT para sa mas maayos na encoding ng mga nababakunahan.

Aabot na sa 14,904 magmula Abril 13 ang nabakunahan sa siyudad, kabilang na ang lahat ng medical frontliners mula sa public at private hospitals.

"Pinapaayos na sa amin ni Mayor iyong iba pang listing, like iyong A4, na ang pinauuna rito ay iyong mga vendors, iyong mga nasa supermarket, tricycle driver, jeepney drivers, iyong mga frontliners talaga na nakakasalamuha ang tao," ani Jimmy Isidro, public information chief ng Mandaluyong.

