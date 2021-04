Pamahalaan naghahanda sa posibleng COVID-19 surge sa gitna ng taon: Galvez

Watch more in iWantTFC

Naghahanda na ang pamahalaan sa posibilidad ng muling pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas sa kalagitnaan ng taon, sabi ni vaccine czar Carlito Galvez.

"We have to expect this coming June and July, baka magkaroon na naman tayo ng peaking o surge," ani Galvez.

"Nakita po natin, the wrong notion na COVID is already finished in some other countries. It can reappear anytime. We have to expect for the worse when we are planning something. We are now preparing for it, just in case," aniya.

Kasama sa plano ang mga urbanized area tulad ng Metro Manila, Cebu at Bacolod, ani Galvez.

Kamakailan nakaranas ng muling pagdami ng mga kaso ng COVID-19 ang ilang parte ng bansa. Pinakasapul nito ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal province na isinailalim noong Marso sa 2 linggong enhanced community quarantine (ECQ).

Samantala, dumepensa naman ang Palasyo sa pagbaba ng quarantine status sa tinaguriang "NCR (National Capital Region) Plus" sa modified enhanced community quarantine (MECQ).

Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, nakapagbigay daan ang 2 linggong ECQ, na natapos noong Abril 11, para maayos ang napupunong health care capacity ng bansa.

"Tiningnan naman natin 'yong improved health care capacity natin at 'yan ang isang factor that would merit escalation but that would also merit de-escalation kung dumami po ang ating health care capacity, na dumami naman," ani Roque.

"Kampante tayo na dahil tayo ay nag-ECQ, makikita talaga natin ang resulta ng ECQ kung hindi itong linggo na ito, 'yong susunod na linggo," sabi ni Roque.

Simula noong Lunes, isinailalim ang NCR Plus sa mas maluwag na MECQ.

Ito'y kahit inirekomenda ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 (HPAAC) na palawigin pa nang 2 linggo ang ECQ.

"We believe that with the MECQ, some of the restrictions na ini-impose natin during the ECQ will actually be removed. So this will again imperil the transmission of COVID-19 in the country," ani Dr. Maricar Limpin ng HPAAC.

Kahit nananatiling mataas ang mga naitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa, sinasabing nagkaroon naman ng pagbagal sa pagkalat ng sakit.

Pero ayon sa OCTA Research Group, hindi ito sapat na dahilan para matuwa at makampante ang publiko.

"The average number of cases per day for the past 7 days is 4,800 and the previous week, if we go back one week before, the average number of cases was 5,300. So we can see this past week was lower versus compared to the week before that," ani Guido David ng OCTA.

"It just gives us confidence that what we are doing is working, but it should not give us confidence that the work is finished, that we could go back to our normal life. It means we have a lot of work to do to continue this momentum to try to decrease the numbers even further," ani David.

Ang tinutukoy ni David na average na 4,800 na kaso kada araw ay mula Abril 6 hanggang 12.

Pero mahalaga umanong maintindihan na sa unang bahagi ng linggong iyon ay mababa talaga ang lumalabas na resulta ng test dahil katatapos pa lang ng Semana Santa, kung saan maraming laboratoryo ang hindi nag-operate.

Inaasahang mararamdaman ang epekto ng 2 linggong ECQ sa bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa loob ng 2 hanggang 3 linggo.

Ngayong Martes, nadagdagan ng 8,571 bagong kaso ng COVID-19 ang Pilipinas para sa kabuuang 884,783 kumpirmadong kaso.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News