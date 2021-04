Mga ospital sa Oriental Mindoro nasa critical level na, ayon sa gobernador

MAYNILA (UPDATE) - Nasa critical level na ang occupancy rate ng mga ospital sa Oriental Mindoro dahil sa mabilis na pagkalat ng COVID-19 sa lalawigan, ayon sa gobernador ng probinsiya nitong Martes.

Ani Oriental Mindoro Gov. Humerlito Dolor, nakapasok na sa kaniyang lalawigan ang UK variant ng COVID-19,

"Ang atin pong ICU bed ngayon, halos puno na. Noong isang linggo po 92 percent, ang isolation bed natin, 90 percent okupado na, kung hindi natin mapapababa ito patuloy itong mapupuno," ani Dolor.

"Hindi lang po COVID-19 cases ang kailangang ipasok sa ICU. Marami po tayong may sakit na kababayan, inatake sa puso, mga dina-dialysis, mga critical, mga taong naaksidente. At kung hindi natin iiwasan ang patuloy na pagtaas ng COVID-19 sa ating lalawigan, mapupuno ang ating mga ospital."

Sa panayam sa Teleradyo nitong Miyerkoles, sinabi ni Dolor na gumaling na sa UK COVID-19 variant ang 2 pasyente - 1 mula sa Calapan City at 1 sa bayan ng Pinamalayan.

"Recovered na po sila. March 10 pa sila nag-positive at kalalabas lang ng [mga resulta] noong April 10, practically a month. Declared recovered na sila pareho," aniya.

Base sa pinakahuling tala ng Oriental Mindoro Provincial Health Office, may 259 aktibong kaso ng COVID-19 ang lalawigan. Ang lungsod ng Calapan ang may pinakamaraming bilang na nasa higit 100 kaso. Sinundan ito ng bayan ng Gloria (28) at Roxas (24).



Higit 1,600 na mga cartridge mula sa DOH ang inaasahang darating para magamit sa sa COVID-19 testing pero maaantala ang pagte-test dahil tatlong personnel na naka-assign sa laboratory ay nagpositibo rin sa naturang sakit.



Dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19, iniutos ni Dolor ang paghihigpit sa pagpasok sa Oriental Mindoro. Lahat ng uuwi sa lalawigan ay dapat kumuha ng travel coordination pass sa mga bayan at lungsod na uuwian.



Ang travel pass ang siyang ipapakita din sa pier ng Batangas at Calapan.



Pagdating sa bayang uuwian, kailangan sumailalim sa antigen test pero hindi na kailangan nito kung may maipapakitang negative result ng RT-PCR test.



Lahat ng mga turista mula sa NCR Plus (Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite) at mga lugar na may COVID-19 variant ay bawal pumasok sa Oriental Mindoro, maliban kung may RT-PCR test negative result ang mga ito.



Mahigpit ding ipinatutupad sa lalawigan ang curfew mula 10 p.m. hanggang 4 a.m.

KAUGNAY NA BALITA

Watch more in iWantTFC