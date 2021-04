Mahigit 1,000 hinuli dahil sa iba't ibang paglabag sa Region 3 sa loob ng 1 linggo

Umabot sa 1,160 ang hinuli sa paglabag umano sa iba't ibang batas sa magkakahiwalay na mga operasyon ng pulisya sa Region 3 sa loob ng isang linggo.

Mula Abril 2 hanggang 8, umabot sa 297 ang dinakip dahil sa ilegal na pagsusugal at 135 naman dahil sa ilegal na droga, ayon sa awtoridad.

Nasa 132 ang inaresto dahil sa mga existing na warrant, habang umabot sa 596 ang dinampot sa pagpapatupad ng search warrants at paglabag sa mga local ordinances at special laws.

Sa kabuuan, umabot sa 337 sachet ng "shabu" ang nakumpiska ng pulisya, na may bigat na 134.5 gramo at may street value na P914,000.

Nakakuha rin ng 44 sachet ng marijuana na may bigat na 128.54 gramo at nasa P15,420 ang halaga.

Umabot naman sa P106,500 ang halaga ng nakumpiskang perang taya sa ilegal na sugal.

- ulat ni Gracie Rutao

