Lipa mayor nakiusap: Humanap muna ng ospital sa ibang lugar

Watch more in iWantTFC

Nakiusap si Mayor Eric Africa ng Lipa City, Batangas sa publiko na subukan munang humanap ng ospital sa ibang lugar dahil patuloy na napupuno ng mga pasyente ang mga pasilidad sa kanilang lungsod.

Sa Lipa matatagpuan ang maraming pribadong ospital kaya kadalasan doon dinadala ang mga pasyente mula sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at Calabarzon, kung saan punuan ang mga ospital dahil sa pagsipa ng mga kaso ng COVID-19.

Pero ayon kay Africa, hirap na ring tumanggap ng pasyente ang mga ospital sa Lipa.

"Hindi ko sila puwedeng pigilang pumunta. Ang sinasabi ko lang ay malaki ang possibility na hindi rin kayo maa-accept kasi overwhelmed na rin ang mga ospital," sabi ni Africa.

"Maraming cases sa Lipa na nahihirapan na huminga o delikado na pero nasa waiting list ng mga private hospital," aniya.

Kahit ang Ospital ng Lipa na pinatatakbo ng city government ay hindi na rin muna tumatanggap ng mga pasyenteng hindi residente maliban kung emergency case.

Nangangamba rin si Africa na lumobo ang kaso sa Lipa ngayon isinailalim sa mas maluwag na modified enhanced community quarantine ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal.

"Tingin ko darating ang point na kung hindi talaga mapigilan ang pagpunta sa Batangas ng mga nasa NCR bubble ay talagang dadami ang cases dito," aniya.

Samantala, sa Laguna, kahit puno pa rin ang mga ospital, hindi pa rin tatanggihan ang mga pasyenteng taga-Metro Manila, sabi ni Governor Ramil Hernandez.

"Wala tayong magagawa. Protocol po natin iyan sa ospital. May policy po tayo na wala dapat pipiliin," ani Hernandez.

Iba-base na lang daw ang pagtanggap sa kondisyon ng pasyente.

"Dapat priority natin ang mga taga-Laguna pero siyempre kapag buhay na ng tao ang nakataya 'di natin pwdeng i-apply ang policy na iyon," sabi ng gobernador.

Nasa critical level naman na ang mga ospital sa Oriental Mindoro, sabi ni Governor Humerlito Dolor.

"Ang atin pong ICU bed ngayon, halos puno na. Noong isang linggo po 92 percent, ang isolation bed natin 90 percent okupado na, kung hindi natin mapapababa ito, patuloy itong mapapuno," aniya.

Dahil sa pagdami ng mga kaso ng COVID-19, lahat ng uuwi sa Oriental Mindoro ay kailangang may travel coordination pass na manggagaling sa mga bayang uuwian.

Ipapakita ang pass sa pier ng Batangas at Calapan.

Kailangan din munang sumailalim sa antigen test pagdating sa mga bayan na uuwian. Kung may negatibo namang RT-PCR result, hindi na kailangan ang antigen test.

Bawal din munang pumasok ng Oriental Mindoro ang mga turista mula NCR Plus at mga lugar na may COVID-19 variant maliban kung may maipakitang RT-PCR test result.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC