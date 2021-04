Ilang dentista sa Iligan tumigil sa pagtanggap ng pasyente, nanawagang mabakunahan muna

Nababahala ang mga dentista sa Iligan City na hindi sila mabakunahan laban sa COVID-19.

Nababahala ang mga dentista at ang kanilang mga assistant sa Iligan City na maubusan sila ng vaccine at hindi sila mabakunahan laban sa COVID-19.

Ayon sa Iligan chapter ng Philippine Dental Association nitong Lunes, nitong Enero pa sila inilista ng Department of Health para siguradong mapaglalaanan sila ng bakuna. Natapos na lang daw ang pagbibigay ng pangalawang dose ng bakuna sa mga medical frontliners sa lungsod, at hindi pa rin sila nabigyan ng unang dose.

Sumulat na sila umano sa city health office noong Marso pero hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila ng sagot sa city health.

Ayon kay Dr. Melissa Salgado, ilan na sa kanila ang tumigil ng operations sa takot na mahawaan at makahawa ng COVID-19 sa mga pasyente lalo’t bibig naman raw kasi ang kanilang tinitignan.

“Come to think of it, pinagma-mask tayo. What is it covering? The mouth. Itong tinatrabaho namin is the portal and the exit of the virus pero ang dental professionals hindi inuunang ipa-vaccine.” ani Salgado.

Isa si Salgado sa pansamantalang tumigil muna sa pagtanggap ng mga pasyente.

Aniya, gumastos na sila ng mga kagamitan sa pag-disinfect at sanitize ng kaniyang clinic pero mas magbibigay raw ng kompyansa sa kaniya kung may karagdagang proteksyon sila ng kaniyang staff. Tinatayang nasa 200 na mga dentista at assistant ang di pa nabakunahan.

Ilang pasyente rin ang naghayag ng suporta sa mga dentista dahil kung magkakasakit daw ang mga ito, magkakaroon rin ng kakulangan sa dental professionals sa lungsod.

Ayon naman sa city health office, hindi pa sila tapos sa pagbabakuna sa A-1.5 group sa priority list kaya kung may darating ulit na vaccines. Itutuloy nila ng pagbabakuna sa Barangay Health Emergency Response Team, birthing homes, contacts tracers, social workers at Health Centers na nabibilang sa A-1.5.

Kaya hindi umano sigurado kung mapapabilang na ang mga dentista sa susunod na batch ng babakunahan dahil nasa A-1.6 pa sila. Nakadepende raw kasi ito sa dami ng vaccines na darating.

Paliwanag ng city health office, nauna sa listahan ang mga contact tracers at BHERTs dahil mas malaki ang kanilang exposure sa sakit dahil mas marami silang nakakaharap na tao kaysa mga dentista.

Hindi naman makabili ang mga dentista ng sariling vaccines dahil sa ngayon, ang pamahalaan lang ang pinahihintulutang bumili.

Sa Lanao del Sur, kabilang na ang mga dentista sa nabakunahan. Ayon kay provincial health officer Dr. Alinader Minalang, binakunahan nila kahit ang mga dentista sa pribadong clinic kung nagpa-enlist ito sa accredited health facility.

Hindi sila kinulang sa bakuna dahil sa DOH-10 galing ang pinangbakuna nila sa medical frontliners ng Amai Pakpak Medical Center at may mga bakuna rin mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung saan nabibilang ang Lanao del Sur. — Ulat ni Roxanne Arevalo

