Higit 60 karagdagang ruta ng mga tradisyunal na jeep sa NCR maaari nang bumiyahe

Kasunod ng bahagyang pagluwag ng quarantine classification sa Metro Manila, may karagdagang 62 ruta rin ng mga tradisyunal na jeepney ang maaari nang bumiyahe simula ngayong araw Martes.

Ayon sa pinakahuling abiso ng LTFRB, bukas na ang mga sumusunod na ruta.

Sa mga taga-Quezon City, balik pasada na ang:

Quezon Ave - Sta Mesa via Araneta Avenue

Fairview (Dahlia) - Cubao (Arayat) via Commonwealth

Lagro - Quezon Memorial Circle

UP Ikot and vice versa

Novaliches - Rizal Ave via A Bonifacio at iba pa

Samantala, ang iba pang rutang nagbukas ay ang sumusunod:

T103 Karuhatan - Ugong via Gen. De Leon

T104 Monumento - Malabon via Letre

T109 Novaliches - Rizal Ave via A Bonifacio

T112 Monumento - Paco (Obando) via Dagohoy

Monumento - Paco (Obdo) via MHPilar via Dagohoy

T115 Malabon - Monumento via Acacia

T127 Bigte (Norzagaray, Bulacan) - Novaliches via Quirino

T132 NPC/NIA (SM) via Congressional Ave., Mindanao Ave.

NAPOCOR/NIAVILLE - Trinoma/SM via Congressional Ave.

T133 NPC/NIA Village - Mindanao Ave, Congressional Ave.

T171 Monumento - Sto Niño via Expressway

T217 Calumpang - Cubao via 20th Ave, P Tuazon

T219 Marikina (TP) - Paenaan, Antipolo

T230 Bagong NayonII-Marikina via Marcos Hiway

T238 Cainta Junction - Cubao

T243 SM Marikina - Pateros via Pasig

T246 UP Ikot and vice versa

T247 Cogeo - Cubao via Marcos Highway

T249 Lagro - Anonas via V. Luna

T253 Binangonan - Marcos Hiway/Imelda Avenue

T276 EDSA Shaw Blvd. - E. Rodriguez via Vargas Ave.

T284 Marikina -Parang via Fortune

Marikina - Parang via JP Rizal

T301 A. Mabini - A Bonifacio via 10th Ave.

T330 Divisoria - Sta Cruz

T341 Paco - Sta. Mesa via Nagtahan

T343 Quezon Ave - Sta Mesa Mkt via Araneta Avenue

T347 Cabrera - Libertad

T349 Quiapo (Barbosa) - Santol via Sta Mesa

T361 Del Monte - Kanlaon/Quezon Ave via Mayon

T368 Guadalupe (ABC) - Pateros

T384 Proj 2&3 - España RTD via Timog Ave.

Welcome Rotunda - Proj 2&3 via Timog Ave.

T3118 Divisoria - San Juan via C.M Recto

T3132 Divisoria - MCU

T3198 Divisoria - Sangandaan

T401 Alabang - Sucat

T404 Alabang - Signal Village via So. Expressway

T419 Alabang - Balibago Sta Rosa Lag. via SSH

T420 Alabang - Biñan via National Rd

T425 Talon - Molino Pagasa via Marcos Alvarez

T427 Molino (SM) Bacoor cvt - Alabang via SM

T444 Alabang - Katarungan Village via Muntinlupa NBP

Narito naman ang mga sumusunod na ruta ng TPUJ na bubuksan Miyerkoles, base sa MC no. 2021-026:

T295 EDSA/Shaw Central - Pasig (TP)

T445 Guadalupe - FTI via JP Rizal Extension

T296 Pasig (TP) - Taytay

T297 EDSA/Shaw Central - Taytay

T298 Pasig - Taytay via Pasig Market

T299 EDSA/Shaw Central - San Juan, Taytay via Sandoval

T2100 Taytay - SM Megamall (C-5, Pasig) via San Juan Highway 2000

Alinsunod naman sa inilabas na MC No. 2021-027, ang mga sumusunod na ruta ng TPUJ ay bubuksan Miyerkoles:

T3205 Pag-Asa Pier South via Quezon Avenue

T2102 Fairview (Dahlia) - Cubao (Arayat) via Commonwealth

T2103 Jordan Plaines - QC Hall via Elliptical

T2104 Jordan Plains (Novaliches) - QUEZON CITY HALL

Base naman sa MC No. 2021-025, narito ang ruta ng MPUJ na bubuksan Miyerkoles:

215 Lagro - Quezon Memorial Circle*

Bilang kapalit ng special permit, mayroong QR Code na ibibigay sa bawat operator na dapat ilagay sa short bond paper at ipaskil sa PUV. Mada-download ang QR Code mula sa official website ng LTFRB.

Muling paalala ng LTFRB sa mga papasadang jeep na dapat ay sumunod sa mga health protocols tulad nang physical distancing, no face mask no face shield no ride policy at iba pa.

