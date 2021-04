DFA ipinatawag ang Chinese envoy para iparating ang 'pagkairita' ng Pilipinas

MAYNILA — Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs (DFA) ang ambassador ng China sa Pilipinas dahil pa rin sa reklamong pag-istambay ng mga barkong Tsino sa Julian Felipe reef sa West Philippine Sea.

Sa unang pagkakataon, inanunsiyo ng DFA na ipinatawag nila si Chinese Ambassador to the Philippines Huang Xilian para pagpaliwanagin sa "ilegal" na pananatili ng kanilang mga barko.

Ipinarating din ng ahensiya ang kanilang "pagkairita" sa naturang aksiyon.

"The DFA expressed displeasure over the illegal lingering presence of Chinese vessels in Julian Felipe reef," ayon sa pahayag ng DFA.

Giit ni DFA Acting Undersecretary Elizabeth Buensuceso kay Ambassador Huang, nasa loob ang mga barko ng China ng exclusive economic zone ng Pilipinas at sanhi ito ng tensiyon.

Batay umano sa naipanalong kaso ng Pilipinas laban sa China noong 2016, walang batayan ang pag-angkin ng China sa halos kabuuan ng South China Sea.

Pinaalalahanan din ang mga opisyal ng China na maging maayos sa kanilang ikinikilos matapos tawagin ng tagapagsalita ng Chinese embassy na "irresponsible" ang panawagan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana sa China.

Ayon kay DFA Secretary Teodoro Locsin Jr., 9 na barko ng China na lang ang natitira sa lugar batay sa impormasyon umano mula sa National Task Force for the West Philippine Sea.

Giit ni Locsin, oras na para umalis ang mga barko ng China.

Naniniwala naman ang isang eksperto na aalis din ang China sa lugar pero kailangan aniya na ipakita ng Pilipinas na seryoso ito na pangalagaan ang mga karapatan ng bansa.

Makatutulong umano ang madalas na pagpapatrolya at pagbabantay.

"It will send a stronger signal and my prognosis is that China will eventually pull out its ships largely because unlike the Mischief Reef, this time around there is way much more international attention and criticism of what China is doing," opinyon ni Collin Koh, research fellow ng Institute of Defence and Strategic Studies ng Singapore,

Wala pang tugon ang embahada ng China sa naging pahayag ng DFA.

—Ulat ni Willard Cheng, ABS-CBN News