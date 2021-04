Ilang benepisyaryo inirereklamo kung bakit P1,000 lang ang nakuhang ayuda

Watch more in iWantTFC

Inulan ang ilang lugar ng mga reklamo mula sa mga nakatanggap lamang ng P1,000 ayuda.

Sa Barangay Gulod Malaya sa San Mateo Rizal, sinabi ng benepisyaryong si Yolanda Caculitan na iaapela niya ang natanggap na P1,000.

Kakaunti lang aniya ang kaniyang mabibili sa maliit na halaga.

"Ilang kilong bigas, maintenance ko pa. 'Yon lang," ani Caculitan.

Sa Barangay Niugan sa Malabon, may hinaing din ang mga nakatanggap ng P1,000.

Ayon kay Al de Guzman, chairperson ng barangay, mayroon ding mga benepisyaryong nawala sa listahang dumaan sa city social welfare and development (CSWD) office.

"Sinasagot ko naman sila na P1,000 lang kasi 'yon 'yong ayon sa validation ng CSWD... 'Yon lang ang dapat tanggapin," ani De Guzman.

Ayon sa lokal na pamahalaan ng Malabon, noong isang linggo'y sinala ng Department of Social Welfare and Development-National Capital Region (DSWD-NCR) ang listahan ng mga benepisyaryo para matulungan ang lokal na social workers sa prosesong "deduplication."

Nakita kasi umanong maraming nagdeklara ng hiwalay na pamilya at marami ring nagpa-interview nang paulit-ulit para makakuha ng dagdag na ayuda noong 2020.

Sinabi ng lokal na pamahalaan ng Malabon na maaaring makipag-ugnayan sa city social workers para sa mga tanong at reklamo sa ayuda.

Sa Barangay Apolonio Samson sa Quezon City, mali-mali naman ang pangalan at birthdate ng ilang benepisyaryong hindi nakakuha ng ayuda.

Umabot sa 120 benepisyaryo ang nagreklamo.

Sa talumpati noong gabi ng Biyernes, inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Department of the Interior and Local Government (DILG) na tutukan ang problema sa ayuda.

Sa ulat naman ni DSWD Secretary Rolando Bautista, mula noong Abril 6, nasa 8 porsiyento pa lang o 1.7 milyon sa target na 22.9 milyon ang nahatiran ng tulong.

Ayon naman sa DILG, tanging Calauan, Laguna ang namigay ng "in kind" na ayuda.

Nauna nang inamin ni DILG officer-in-charge Bernardo Florece na kulang ang ayudang P1,000 kada tao o P4,000 kada pamilya.

Namigay ng ayuda ang gobyerno matapos isailalim sa enhanced community quarantine ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal dahil sa pagsipa ng bilang ng mga kaso ng COVID-19.

-- Ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News