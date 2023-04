'Serial killer' sa Tondo? 'Fake news' sabi ng alkalde

MAYNILA — Nilinaw ni Manila Mayor Honey Lacuna nitong Miyerkoles na walang katotohanan ang kumakalat sa social media na may gumagalang serial killer umano sa mga barangay sa Balut, Tondo.

Sa press conference na ipinatawag ng alkalde, nilinaw nito na "fake news" ang mga lumalabas sa Facebook na may mga serye ng pagpatay sa ilang barangay sa Tondo.

May larawan pa na kumalat sa social media ng sinasabing serial killer na may pangalang Joel Blande.

"Fake news po 'yun. Hindi po totoo ang kumakalat na siya ang ugat ng pagpatay at pamamaril sa Balut, Tondo. Hindi po si Joel Blande 'yun," ani Lacuna.

Humarap din si Blande na tinuturong "serial killer" at iginiit na may galit sa kanya ang may kagagawan nito. "Siguro po 'yung gagawa lang po nito, may galit sa akin," aniya.

Inaalam pa ngayon ng pulisya kung sino ang nagpakalat ng larawan ni Blande.

Ayon sa PNP, mas nadagdagan pa ang takot ng mga taga Balut, Tondo dahil sa dalawang magkasunod na insidente ng pamamaril sa lugar.

Una noong Abril 9 kung saan isang lalaki ang pinagbabaril at napatay sa Barangay 138. Nasundan pa ito noong Abril 10 kung saan isa ring lalaki ang nabaril at napatay sa Barangay 141.



Nitong araw nahuli na ang isa sa may kagagawan sa pamamaril.

KAUGNAY NA BALITA:

Watch more News on iWantTFC