BIÑAN, Laguna — Naghain ng “not guilty” plea nitong Miyerkoles ang pitong akusado sa pagkamatay ng estudyanteng si John Matthew Salilig.

Ito'y matapos silang basahan ng sakdal sa Biñan Regional Trial Court Branch 155 kaugnay sa kasong paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018.

Si John Matthew Salilig ang Chemical Engineering student ng Adamson University na namatay matapos sumailalim sa welcoming rites ng Tau Gamma Phi Fraternity noong Pebrero 18.

Natagpuan ang mga labi niya sa isang bakanteng lote sa Cavite noong Pebrero 28 matapos na ibinaon mismo ng mga miyembro ng fraternity.

Dumalo via video conference ang mga akusado na sina alyas “Slaughter,” “Nike”, “Allie,” “Loki,” “Alcazar,” “Macoy,” at “Sting.“

Personal na dumalo sa arraignment ang kapatid ni John Matthew na si John Michael. Ayon sa kaniya, nagulat siya sa plea ng mga akusado.

“At first, medyo nagulat lang. Although we kind of anticipated it. Iyon nga, they all plead not guilty for both, two cases filed," ani John Michael.

"Sabi ko lalaban, iyon iyong unang main thing in mind. Lalaban sila. We’re prepared also for that fight. We’re ready also,” dagdag pa niya.

Dagdag niya, nagdadalamhati pa rin ang pamilya sa pagkawala ni John Matthew ngunit nakahanda sila sa aniya’y mahaba-habang laban na ito.

“Nandun si Matt. I was feeling him na nasa tabi ko, parang he’s telling na 'Laban lang, andito ako'. He’s telling na sabay-sabay tayo sa laban,” ani John Michael.

Sa Hunyo 28 ang itinakdang schedule ng pagdinig sa kaso.

— Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News

