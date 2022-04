Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Patuloy na dinadagsa ngayong Martes Santo ang mga transport hub sa pagluwag rin ng COVID-19 restrictions sa bansa.

Mas mataaas na sa pre-pandemic levels ang naitatalang pasahero sa Paranaque Integrated Terminal Exchange sa nakalipas na 10 araw.

Ayon sa pamunuan ng PITX, nasa 91,000 kada araw ang average na bilang ng mga pasaherong gumagamit ng terminal - na mas mataas sa 70,000 hanggang 75,000 tuwing Holy Week bago mag-pandemya.

Kasama sa mga bumiyahe ngayong Martes ang ilang teacher na pa-Mindoro na makakasingit ng oras ng pahinga bago sumabak sa pagbabantay ng mga precinct sa May 9 national elections.

"Pagkakita namin ng bus, nagpalakpakan kami. Sabi namin, This is it! Ito na ang katuparan. Siyempre, mage-eleksyon, sasabak kami do'n. Kailangan namin mag-relax," anang gurong si Verna Peralta.

Uuwi naman sa Occidental Mindoro matapos ang 30 taon si Miles Balasangay. Pero hindi makakasama ang kaniyang asawa dahil kailangang magtipid.

"Sobrang saya po siguro na makikita ko na yung mga kapatid ko sa Mindoro, 'yung nanay ko po lalo, saka may sakit. Kaya blessed na rin po itong makakauwi na kami. Ok ok na po yung pandemic, nakisama rin po," aniya.

Wala ring nagkakansela ng biyahe kahit may bago sa Visayas at Mindanao, at maraming dagdag na units ang naka-stand by.

Simula nang mag-Alert Level 1 ay naka-100 porsiyento ang kapasidad ng mga bus at wala na ring hinihinging dokumento para makapasok sa terminal, maliban sa bus ticket.

Pero paalala ni PITX Spokesperson Jason Salvador na alamin muna kung may dagdag na requirements ang pupuntahang lugar.

"Alamin pa rin sa kanilang mga LGUs or sa kanilang mga kamag-anak dun, baka may hinihingi pang iba yung kanilang hometown na ibang requirements. Para lang mapaghandaan nila," ani Salvador.

Maya't maya naman ang alis at dating ng mga barko sa Batangas Port, na halos napuno ng mga naghihintay na pasahero.

Tumaas man ang singil ng ilang shipping lines, tuloy ang pag-uwi ng mga pasahero para makapiling ang kanilang pamilya.

Samantala, nananatili pang maluwag ang daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway ngayong Martes Santo sapagkat inaasahang sa Miyerkoles pa dadami ang mga magsisiuwian sa probinsiya.

Inaasahan ng NLEX management na aabot sa halos 300,000 ang babiyahe sa pangunahing highway sa Miyerkoles.

Maaari namang bababa sa mga susunod na araw ang bilang ng mga pupunta sa Ninoy Aquino International Airport dahil mas marami na ang nagpa-book ng departing flights magmula nitong nagdaang weekend.

Sa Linggo na aasahang dadami ang bilang ng babiyahe pabalik ng NAIA, ayon sa pamunuan ng paliparan.

Ganito rin ang sitwasyon sa ilang bus terminal sa Quezon City, na hindi gaanong karami ang mga pasahero ngayong Martes dahil ilan sa kanila'y nagbiyahe na noong weekend.

Inaasahang dadagsa ang mga pasahero sa mga bus terminal sa Miyerkoles, huling araw na walang pasok.

-- May mga ulat nina Zyann Ambrosio, Jeck Batallones, Zen Hernandez, Jacque Manabat, at Dennis Datu, ABS-CBN News