MANILA - Timbog ang isang lalaki sa buy-bust operation ng Quezon City Police District nitong Martes matapos mahuling nagbabagsak ng milyon-milyong pisong halaga ng droga sa isang grocery store sa Quezon Avenue.

“Ang kanilang mode is ipapasok sa loob, ilalagay dun sa baggage counter, then kukuha ng number, then pipick-upin tapos ipapasa ang number,” ayon kay QCPD Deputy Director PCol. Fernando Ortega.

Hindi umano ito ang unang transaksyon ng suspek.

Napag-alaman din ng QCPD na mayroon pang ibang isasagawang transaksyon ang suspek dahil nakitaan na meron pa siyang 11 kilo ng droga, o kabuuang 12 kilo kung isasabay sa bilang ang ginamit sa buy bust operation.

“Ang estimated value niya ay 81.6 million (pesos),” sabi ni Ortega.

Aminado si Ortega na may isa pang kasama ang suspek sa naturang operasyon pero nakatakas ito.

Sa video na nakuha ng QCPD, makikita na lumalabas ang suspek sa isang grocery, suot ang blue na t-shirt at may dalang bag na itim.

Isasailalim sa imbestigasyon ang suspek para matukoy ang tunay niyang pagkakakilanlan at kung anong grupo ang kanyang kinaaniban.

Plano din ng QCPD na maghain ng kaso laban sa kanya.