Nagprotesta ngayong Martes ang ilang residente ng Bataan sa tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources sa Quezon City laban sa operasyon ng dalawang coal plants sa bayan ng Limay.

Pasan ang malaking itim na krus na may nakasulat na "Kalbaryo ng kalikasan," inihambing ng mga taga-Bataan sa kalbaryo ni Hesus ang pasakit na sanhi umano ng polusyong dulot anila ng 2 planta.

Ayon kay Chery Magracia ng Limay Concerned Citizens, perwisyo sa pamumuhay at kalusugan ang umano'y hindi maayos na tambakan ng gabundok na abo.

"Hindi maayos ang kanilang tambakan ng ash, ito'y gabundok na. Ito'y malapit din sa mamamayan doon, malapit sa mga kabahayan. Malapit sa kabuhayan ng mga tao," aniya.

Ayon sa pag-aaral ng Health Care Without Harm-Asia, ang usok at mga kemikal na binubuga ng coal-fired power plants ay may malubhang epekto sa kalusugan ng tao, tulad ng sakit sa baga, utak at balat.

— Ulat ni Reiniel Pawid, ABS-CBN News

RELATED VIDEO

Watch more News on iWantTFC