MANILA — Maagang isinagawa ng ilang Katoliko ang ilang nakagawiang tradisyon tuwing Semana Santa para makaiwas sa inaasahang dagsa ng mga deboto sa Huwebes at Biyernes Santo.

Kabilang dito sina Agnes Colorado at mga kaibigang dumayo pa sa Quiapo Church mula Cavite para mag-Visita Iglesia, matapos ang 2 taong virtual ito ginawa dahil sa mga paghihigpit dulot ng COVID-19 pandemic.

Masaya naman ang 62-anyos na si Ruberanza Delos Santos na muling makalahok sa pabasa ng pasyon sa Quiapo Church.

Isinasagawa ang 3 araw na pabasa ng pasyon sa harap ng simbahan.

“Parang nakakagaan ng loob. ‘Yung sinasabing fasting, parang ‘pag nagdasal ho diyan, parang busog na busog na ako, kahit hindi pa ako kumakain,” aniya.

Marami-rami na rin ang pumunta sa Quiapo Church ngayong Martes Santo para mangumpisal, magnilay sa stations of the cross, at mag-Visita Iglesia.

Ayon sa pamunuan ng simbahan, 80 percent lang muna ng kapasidad ang ipagagamit ngayong Semana Santa, kaya pinalitan na nila ang markings sa mga upuan at sahig na mas maiikli ang distansya kumpara dati.

Isang lang din ang entrance point, para ma-kontrol ang dami ng papasok sa simbahan. Iche-check pa rin ang temperatura, idi-disinfect ang mga kamay, at mahalagang may suot na face mask.

Kapag puno na ang loob ng Quiapo Church, may malaking LED screen naman sa labas para sa mga doon manonood ng misa.

“Mahirap makipagsapalaran, iniisip pa rin natin ‘yung kaligtasan ng deboto na pupunta rito sa Quiapo,” sabi ni Fr. Douglas Badong, Parochial Vicar ng Quiapo Church.

Nakatakda ring i-prusisyon ng Quiapo Church ang imahe ng Poong Nazareno sa Biyernes Santo.

“Hindi ito ‘yung usual na papasanin o hihilahin ‘yung lubid. Imo-motorcade lang, ilalagay sa truck, para masilayan yung Nazareno na hindi nila nakita sa loob ng 2 taon… Walang sasampa,” paalala niya.

Magdaraos din ng prusisyon Biyernes ng hapon ang Sacred Heart of Jesus Parish sa Kamuning, Quezon City.

Nakipag-ugnayan na ang simbahan sa barangay para tiyaking plantsado ang pagpapatupad ng minimum health protocols sa buong aktibidad.

“Nararapat din siguro magprusisyon, kasi isang pamayanan na humihingi ng tulong sa Panginoon, pasasalamat sa naka-survive sa pandemya, at pagdarasal na maayos ang election,” sabi ni Fr. Randy Flores, Parish Priest ng Sacred Heart of Jesus Parish.

Nakaantabay naman sa labas ng simbahan ang dagdag na mga upuan, at outdoor Stations of the Cross.

May dagdag ding Stations of the Cross sa harap ng Manila Cathedral, pati LED screens at sound system.

Ayon sa rector ng simbahan, adults na fully vaccinated kontra COVID-19 lang ang papapasukin kapag may Misa doon.

Tiniyak naman ng mga pamunuan ng simbahan na kahit pinapayagan na ang pagdalo ng misa on-site at ilan pang tradisyon kapag Semana Santa, itutuloy pa rin ang online streaming ng mga aktibidad para sa mga hindi makapupunta o nasa bahay.