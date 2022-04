HONG KONG – Magdadagdag na ang COMELEC ng 5 pang polling precincts sa syudad ayon na rin sa pinakahuling abiso ng Philippine Consulate General o PCG sa Hong Kong simula Martes, April 12, 2022.

Matatandaang nadismaya ang ilan sa ating mga kababayan sa unang araw ng botohan ng overseas Filipinos sa syudad noong April 10, Linggo dahil sa maagang pagpapahinto ng pila sa Bayanihan Kennedy Town Centre.

Filipino voters sa 1st day ng overseas voting sa Hong Kong noong April 10, 2022

Ayon kay Dolores Balladares Pelaez ng UNIFIL-Migrante Hong Kong, nagalit ang ilan sa ating mga kababayang migrant workers dahil hindi sila nakaboto sa kabila ng kanilang paghahanda sa unang araw ng botohan, bukod pa sa kanilang pagtantya na hindi sapat ang 5 vote-counting machines o VCMs para makaboto ng maayos ang mahigit sa 93,000 certified Filipino voters sa syudad para sa Halalan 2022.

“Galit na galit po ang mga OFW dahil marami sa kanila ang maagang gumising at nagnanais na makaboto ngayong araw…Ito na po yung sinasabi namin noon sa COMELEC, sa Konsulado na disenfranchisement dahil nakikinita namin na ang limang VCM na ginagamit ngayon sa pagboto ay hindi sapat para ma-accommodate ang 93,000 na mga botante dito sa HK…Kung noon nga ay hindi pa sapat ang 10 VCMs, paano pa kung lima lang…panawagan na maayos ang pagpapaboto sa HK,” pahayag ni Balladares Pelaez habang nasa Bayanihan Kennedy Town Centre noong April 10.

Si Dolores Balladares Pelaez ng UNIFIL-Migrante Hong Kong sa inspection ng 5 VCMs noong April 7, 2022

Paliwanag naman ni PCG Consul Robert Quintin sa maagang pagpapahinto ng pila sa unang araw ng botohan, mismong HK police na ang nagmandato sa kanila na ihinto na ang pagpapapila bilang pagsunod sa health protocols.

“We definitely have a very high volume and we are having trouble absorbing the volume because we only have 5 precincts…but we will try to manage as much as possible. The problem is yung line outside is quite long, in fact, the HK police have asked us to do a cut-off already,” ani Consul Quintin.

Si PCG Consul Robert Quintin sa 1st day of overseas voting sa Hong Kong

Sa media briefing naman ng COMELEC noong April 11, sinabi ni Commissioner on Overseas Voting Marlon Casquejo na magdadagdag na sila ng 5 pang VCMs sa HK.

“Nagpadala na po kami ng advisory to the post to submit the additional 5 sets of special board of election inspectors (SBEIs). So by tomorrow or by Wednesday not only five yung existing VCMs doon kundi maging 10 na po. That is to cater to the influx of our overseas voters lalo na kapag holidays and weekends,” sabi ni Casquejo.

Sa kabila ng aberya sa unang araw ng botohan sa Hong Kong, ang OFW na si Baneng Mendez naman ang kauna-unahang nakaboto.

“Pangatlong beses ko na po itong naging first voter dito sa Hong Kong at parang ginawa ko na siyang panata. For this election…gusto kong tiyakin na ang unang boto dito sa Hong Kong ay para sa gobyernong tapat,” ani Mendez.

Ang OFW na si Baneng Mendez ang kauna-unahang nakaboto sa 1st day ng overseas voting sa Hong Kong

Simula nang pumutok ang pandemya, mag-aapat na taon nang hindi nakauuwi sa Pilipinas si Mendez at may payo siya sa mga kababayang boboto pa lang para sa Halalan 2022:

“Para po sa mga hindi pa nakakaboto…sana bumoto po tayo ng tama…walang record ng corruption, mahusay ang plataporma, yung tayo ang pipiliin at sa bandang huli, tayo ang ipaglalaban.”

Sa tala ng PCG Hong Kong, may 3,285 Pilipino na ang nakaboto sa unang araw ng overseas voting. Hinihikayat ng PCG ang mga Pilipino sa Hong Kong na bumoto. Tiyaking kasama ang inyong pangalan sa listahan ng COMELEC para sa overseas voters sa Hong Kong bago pumunta sa Konsulado para bumoto.

Bukas ang Konsulado para sa overseas voting sa Bayanihan Kennedy Town Centre ng 8am hanggang 5pm simula pa noong April 10 hanggang May 8 at 8am hanggang 7pm naman sa May 9, 2022.