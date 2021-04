PAALALA: Ano ang maaari, bawal gawin kapag 'MECQ'

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Pagkatapos ng 2 linggong enhanced community quarantine (ECQ), ibinaba sa mas maluwag na modified ECQ ang Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite o NCR Plus.

Kabilang rin sa MECQ areas ang Quirino at Santiago City sa Cagayan Valley region at Abra sa Cordillera region.

Pero dahil maraming terminong ginamit ang gobyerno ngayong pandemya, tanong ng karamihan ay, "Ano nga ba ulit ang mga bawal at puwedeng gawin sa MECQ?"

DOS AND DON'TS

Sa ilalim ng MECQ, papayagan lamang lumabas ang mga tinatawag na authorized persons outside of residence (APOR), mga bibili ng essential goods, at mga papasok ng trabaho sa mga opisina at establisimyento na pinapayagang mag-operate.

Papayagan ang mga individual outdoor exercise gaya ng paglalakad, jogging o biking na malapit sa bahay.

Bukas ang lahat ng uri ng transportasyon, alinsunod sa kapasidad at mga protocols ng Department of Transportation. Pero ayon sa Palasyo, hinihimok nila ang paggamit ng bisikleta.

Suspendido pa rin ang face-to-face classes.

Bawal pa rin ang gatherings sa labas ng bahay pati na rin ang mga salo-salo sa loob ng bahay ng mga hindi magkakapamilya.

Sa MECQ, puwede ang religious gatherings nang hanggang 10 porsiyento ng venue capacity, pero puwede umano itong taasan ng hanggang 30 porsiyento depende sa LGU.

"Ang allowed po ay ang mga gatherings para sa necrological services, wakes, interment and funerals. Allowed to move po iyong mga immediate family members to attend the wake or interment of the deceased," ani Presidential Spokesman Harry Roque.

Bawal pa rin ang mga establisimyentong may live entertainment, indoor sports, fitness studios, gyms at spas, casino, sabong at iba pang sugal.

Papayagan naman ang outdoor o al fresco dining.

Tatagal ang MECQ simula Lunes hanggang katapusan ng Abril.

—Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News