Mga alkalde ng Arayat at Mabalacat sa Pampanga, gumaling na sa COVID-19

Ibinahagi ni Arayat Mayor Emmanuel Alejandrino sa kaniyang Facebook page ang mga larawan nila ng kaniyang asawang si Madeth matapos gumaling sa COVID-19.

Gumaling na sa COVID-19 ang mga alkalde ng Mabalacat City at Arayat sa Pampanga.

Natapos na nitong Lunes ang 21 araw na quarantine ni Mabalacat City Mayor Crisostomo Garbo matapos magkasakit nang mahawa sa isang kawani ng city hall noong Marso.

Sa panayam kay Garbo, ibinahagi niya ang hirap na pinagdaanan kahit pa asymptomatic siya.

"For 10 days na wala akong kasama, walang puwedeng pumunta sa yo, hinahatiran kang pagkain, magmula breakfast, lunch at saka yung dinner tapos hindi ka makatulog, kasi nga every now and then minomonitor yung vital signs mo, para bang nakabilanggo ka, sa isang kwarto, na binibilang mo yung araw, na makauwi ka, na makasama mo na yung pamilya mo," aniya.

"The worse right now, may kaya ka na, may pera ka na, ngayon ang nangyayari, wala pang mga hospital," dagdag pa ni Garbo.

Malaki ang pasasalamat ng alkalde dahil tanging sila lang ng asawa niya ang nagpositibo sa COVID-19.

Magbabalik trabaho na rin siya ngayong Martes.

Samantala, gumaling na rin sina Arayat Mayor Emmanuel Alejandrino at ang asawa nitong si Madeth.

Sa kanilang Facebook post nitong Linggo, ibinahagi nila ang kanilang mga larawan paglabas ng ospital matapos gumaling sa sakit.

Nagpasalamat ang mag-asawa sa lahat ng nagbigay ng suporta sa kanila habang nagpapagaling.

"Sa sampung araw po na nakaospital kami ng ating mahal na mayor ay nakipaglaban po kami kay kamatayan. Sa mga taong nagmalasakit po at nagbigay ng pangalawang buhay sa amin, una sa diyos, pangalawa po sa mga doctor na humawak po sa amin na walang bumitiw at higit po sa lahat sa ating pinakamamahal na gobernador, Dennis Delta Pineda, ay buong puso po kaming nagpapasalamat na mag-asawa at ng buong pamilya po namin, sa hindi niyo po pagbitiw sa amin," anila.

- ulat ni Gracie Rutao

