Lalaki timbog sa panghoholdap umano sa magkasintahang kumuha ng ayuda

Inaresto nitong Lunes ang isang lalaking nangholdap umano sa isang magkasintahan sa Maynila na kumuha ng ayuda mula sa pamahalaan.

Hinuli ng mga awtoridad ang suspek na si Crisanto Gonzales, 27, na dawit sa panghoholdap kay Valeriano Biong at sa nobya nito noong madaling araw ng Linggo. Pinaghahanap naman ang isa pang kasabwat umano ni Gonzales.

Ayon kay Biong, pauwi na sila ng kaniyang nobya matapos kumuha ng ayuda sa Barangay 649 nang holdapin ng 2 lalaki.

"Mas namukhaan ko siya (Gonzales) kasi nakipag-agawan ako sa bag eh. Kaya lang may gamit na mahabang kutsilyo kaya hindi na ako nakipag-anuhan," ani Biong.

"'Yong girlfriend ko nga po nasugatan," dagdag niya.

Bukod sa P4,000 ayuda, tinangay rin ng mga suspek ang sahod ng mga biktima at cellphone.

Itinanggi naman ni Gonzales, na dati nang inireklamo ng snatching, ang paratang.

Kasong robbery hold-up at physical injuries ang haharapin ni Gonzales pati ng kaniyang kasabwat.

Sa Maynila, 67,134 pamilya na ang nakatanggap ng emergency assistance fund, sabi ni Mayor Francisco "Isko Moreno" Domagoso.

Samantala, sa Pateros, naurong sa Martes ang dapat sanang pamamahagi ng ayuda nitong Lunes.

Una kasing plano ng lokal na pamahalaan na ibigay ang pera sa pamamagitan ng money transfer.

Pero ayon sa Department of the Interior and Local Government, ang lokal na pamahalaan ang dapat sumagot sa service charge pero wala nang pondo ang Pateros para dito kaya balik ang lungsod sa mano-manong pamamahagi.

Sa Taguig, naglabas na ng listahan ang city government ng 137,000 pamilyang makakatanggap ng ayuda.

Nasa social media accounts umano ng lokal na pamahalaan ang schedule ng pamamahagi.

Sa Pasig City, matatanggap naman ng ilang benepisyaryo ang kanilang cash assistance sa pamamagitan ng e-wallet.

Ayon kay Pasig Mayor Vico Sotto, ang ilan ay pupuntahan naman sa kanilang mga bahay para maiwasan ang mga kumpulan sa remittance center.

-- Ulat ni Jerome Lantin, ABS-CBN News

