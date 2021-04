Reklamong homicide inihahanda vs 2 dawit sa pagkamatay ng Laguna curfew violator

Inihahanda na ng pulisya ang reklamong homicide laban sa 2 barangay tanod sa Calamba, Laguna na nambugbog umano ng isang curfew violator, na ikinamatay nito.

Binawian ng buhay noong Biyernes si Ernanie Jimenez matapos umanong bugbugin ng ilang tanod ng Barangay Turbina noong gabi ng Miyerkoles.

Ayon kay Philippine National Police Spokesperson Brig. Gen. Ildebrandi Usana, ang Calamba police ang maghahain ng reklamong homicide laban sa 2 tanod.

"All these should be brought to the attention of the court. Bahala na po ang prosecutor to have an understanding kung may probable cause to file the information po against the two barangay tanods," sabi ni Usana.

Hinuli umano ang biktimang si Ernanie Jimenez, 26, pasado alas-10 ng gabi dahil sa paglabag sa curfew.

Pero ayon sa mga kinatawan ng Barangay Turbina, nabagok si Jimenez matapos matumba habang hinahabol ng mga taga-barangay nang tangkain nitong tumakas.

Itinanggi naman ng mga kamag-anak ng biktima ang pahayag ng barangay.

Mismong ang kinakasama ni Jimenez ang nakakita na sinipa ito ng tanod at masama ang bagsak sa semento.

"Kaya alam ko pong masama 'yung lagay kasi sobrang lakas po ng pagkabagok ng ulo niya, parang inihagis sa building, parang ganoon po, sa sobrang lakas," sabi ni "Maria," ang kinakasama ng biktima.

Sinubukan din ng ilang nakakita na pigilan ang umano'y panggugulpi pero hindi raw maawat ang mga taga-barangay.

Sa CT scan ng biktima, lumabas na may fracture o basag sa likod ng bungo nito pero hindi pa lumalabas ang autopsy kaya hindi masabi kung dahil ba ito sa pagkadulas o pagkakasipa.

Mariin namang itinanggi ng 2 tauhan ng barangay na sinipa, pinatid o binugbog nila ang biktima. Tatlong beses daw itong bumagsak sa kalasingan.

Iginiit ng 2 suspek na hindi sila nagtatago at handa silang humarap sa ano mang asunto.

Hindi ito ang unang pagkakataong may namatay na lumabag sa curfew, na ipinatupad sa gitna ng mga paghihigpit bunsod ng pagsipa ng COVID-19 cases sa Metro Manila at mga karatig-lalawgian.

Kamakailan lang isa umanong curfew violator ang nasawi sa General Trias, Cavite dahil sa matinding ehersisyo na pinagawa sa kaniya ng mga pulis bilang parusa.

– Ulat nina Mike Navallo, Doland Castro at Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News