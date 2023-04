MAYNILA — Sinampahan na ng kaso ang suspek sa panggagahasa at pagpatay sa 7-anyos na babae sa Barangay Cabuco, Trece Martires, Cavite.



Rape with homicide ang isinampa sa piskal laban sa suspek na sumailalim sa inquest proceedings noong Huwebes Santo.

Nakasuot ng vest at kevlar helmet ang suspek na tumangging magsalita.

Samantala, nakauwi na bansa nitong Lunes ng gabi si "Mary Ann", ang OFW sa Saudi na nanay ng biktima.



Sinalubong si Mary Ann ng mga tauhan at opisyal ng Department of Migrant Workers (DMW) sa Ninoy Aquino International Airport at sinamahan pauwi sa Cavite.

Pagdating sa bahay, bumuhos ang emosyon ng pamilya.

Hinimatay ang ginang nang makita ang anak na nasa kabaong na.

Nang mahimasmasan, sinabi niyang masakit para sa kanya na umuwing kulang na ang kanyang mga anak, dahil sila aniya ang dahilan kaya siya nangibang bansa.

Dahil sa nangyari, wala na umano siyang planong bumalik pa ng Saudi.

"Bilang isang nanay po na OFW, napakasakit po mawalan ng anak. Umalis po ako para makapag-aral sila nang maayos, tapos pagbalik ko kulang na 'yung anak ko. Nakaka-trauma na pong umalis na ganyan po 'yung nangyari sa anak ko," ani Mary Ann.

Sasagutin naman umano ng Overseas Workers Welfare Administration at ng DMW ang lahat ng gastusin sa burol at pagpapalibing sa bata.

Magbibigay din sila ng tulong pinansyal at legal kung kakailanganin ng pamilya.

"Sabi ko naman ia-assess namin baka mas maganda lagyan namin ng tindahan para hindi na siya malayo sa pamilya niya. Bukod doon, may personal ako na pangako sa kanya na kung sa tingin nila kailangan din ng abogado, kung aabot sa puntong kailangan nila ng abogado, e willing naman sa personal na pagtulong sa pag-assign ng abogado sa kanila," ani DMW Secretary Susan Ople.

Hustisya naman ang panawagan ng pamilya sa pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay.

"Gusto ko pong aminin na niya 'yung kanyang kasalanan, mabulok siya sa kulungan para magkaroon ng hustisya ang anak ko," sabi ni Mary Ann sa suspek.

Wala pang detalye kung kailan ang araw ng libing.

Nakaburol ngayon ang bata sa kanilang bahay sa Barangay Cabuco.

Watch more News on iWantTFC