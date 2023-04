Sumiklab ang sunog sa ilang bahay at business establishments sa Bontoc, Mountain Province nitong Martes ng umaga. Municipality of Bontoc

Sumiklab ang sunog sa ilang bahay at business establishments sa Bontoc, Mountain Province nitong Martes ng umaga, ayon sa disaster management office ng lalawigan.

Bandang alas-2 ng madaling araw nang magsimula ang sunog sa Barangay Poblacion, at pasado alas-7 nang magdeklara ng fire out, ayon sa Facebook post ng Mountain Province Disaster Risk Reduction and Management Office.

Sa huling Facebook post ng Bontoc Local Government Unit (LGU), umabot na sa 22 ang naabong bahay at business establishments, 10 ang partially damaged na bahay at siyam naman ang sasakyan na nasunog.

Naitala nitong alas-9 ng Martes ng gabi na 114 na mga indibidwal na ang apektado ng sunog, at pansamantalang nasa All Saints Mission Evacuation Center sa bayan, ayon sa mga awtoridad.

Walang naitalang nasaktan o namatay sa insidente.

Nanawagan din ang Bontoc LGU para sa donasyon sa mga evacuee.

Pangunahing kailangan ay damit, sanitary pads, tsinelas at baby diapers.

Una nang nag-anunsyo si Bontoc Mayor Jerome Tudlong, Jr. ng suspensiyon ng klase sa lahat ng antas ng paaralan sa buong munisipalidad.

Inaalam pa ng mga awtoridad ang sanhi ng sunog.