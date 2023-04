Nagprotesta ang grupo ng mga estudyante sa Maynila para kondenahin ang pag-aresto sa kanilang kasamahan. Photo courtesy of Defend UP Network.



MAYNILA -- Matapos ang isinagawang rally Martes ng madaling araw, muling nagsagawa ng mabilisang kilos protesta ang halos 50 mga estudyante sa Maynila para kondenahin ang pag-aresto sa dalawang estudyante ngayong hapon.

Isinagawa ang protesta ng mga kabataan kaninang madaling araw sa US Embassy para ipanawagan ang pagbasura ng Balikatan Exercises.

Nagsitakbuhan ang kabataan matapos habulin ng mga pulis habang sila ay paalis mula sa rally.

Pauwi na sana sila nang harangin at inaresto ang dalawang estudyante.

"The Defend UP Network denounces the Manila Police District 5's brutality towards our fellow student leaders who were well within their rights in joining the protest today and expressing dissent against the recently intensifying attacks on our freedom and democracy. The use of such police force during a peaceful protest expressly violates their rights to assembly and their policy on maximum tolerance," ayon sa pahayag ng Defend UP Network.

Pumunta rin sa Prosecutors Office ang grupo at ilang supporters kaninang hapon para kwestyunin ang naging hakbang ng pulisya.