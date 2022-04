Watch more News on iWantTFC

SOUTH KOREA -- Ibinida ng mga Pinoy sa Korea ang kanilang talento sa paglikha ng mga awitin at essay na sumasalamin sa katatagan sa gitna ng pandemya. Sa pangunguna ng Embahada ng Pilipinas sa Korea, kinalap ang mga winning essay at original compositions ng mga Pilipino sa South Korea na sumasalamin sa iba-ibang karanasan sa panahon ng pandemya at ginawan ito ng espesyal na coffee table book na pinamagatang ‘Katatagan: The Tales of Faith, Strength and Resilience of Filipinos in South Korea.’

“Ito po ay may 13 na winning essays or entries written by migrant Filipinos in Korea and also 3 original Filipino song compositions, also sent in by Filipinos in Korea. It gives you an idea of the talent and the passion and the dedication of our Filipino community here…

This is like a gift to the Filipino community in Korea and also a celebration of their resiliency, the bayanihan spirit, the very strong community spirit here in South Korea,” pahayag ni Ambassador Ma. Theresa B. Dizon-De Vega.

“Sa 80 entries na natanggap namin, lalo kaming pinahanga sa mga personal na kwento at damdamin na nakaloob dito kasama ang Association of Filipino Educators in South Korea, ang sabi namin, ‘Kailangan itong mailathala sa coffee table book para ma-document at ma-celebrate ng mas marami pa ang katatagan ng mga OFWS,” sabi naman ni Labor Attache Maya Valderrama ng Philippine Overseas Labor Office o POLO sa Korea.

Isang karangalan naman ang maging parte ng paglathala ng isang napakabuluhang adhikain.

“Kung may isang bagay akong natutuhan sa mga essays na nabasa ko iyon ay ang punto na ‘life goes on with or without COVID-19.’ Iyan ang lumalabas na common message ng mga essays na nabasa ko,” ani Prof. Massuline Antonio Dupaya Ligaya na siyang Associate Editor ng Katatagan book.

