Pormal nang sinampahan ng Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice nitong Lunes 30 ng hapon ng kasong kidnapping at serious illegal detention ang limang pulis at iba pa kaugnay sa 'di umano'y sapilitang pagdukot kay Ricardo Lasco, isang master agent ng e-sabong sa San Pablo, Laguna noong Agosto 2021.

Kabilang sa kinasuhan ng Violation of Art. 267 of RPC (Kidnapping and Serious Illegal Detention) ang mga sumusunod:

PSSg Daryl Paghangaan; Pat Roy Navarete; PLT Henry Sasaluya; PMSG Michael Claveria; Pat Regil Brosas; Several John Does

Bukod dito, sinampahan rin sila ng karagdagang kasong pagnanakaw dahil sa 'di umano'y pagkulimbat sa mga pera, gamit, cellphone at alahas na aabot sa P700,000 sa bahay ng biktima nang ito'y dukutin.

"Sinampahan po sila ng karagdagang kaso for robbery committed by a band dahil ang ating mga suspek dito ay more than 3 patungkol po ito sa sinabi na allegation ng pamilya ng biktima na kinuha po nila yung mga gamit may mga kasamang alahas worth P500,000 at meron pa po silang sinasabing kinuha sapilitan nitong mga nasabing pulis na amounting to P180,000 worth of money," ayon kay Police Col. Jean Fajardo, tagapagsalita ng Philippine National Police.

Positibong kinilala ng mga kaanak ng biktima, na naroon nang mangyari ang insidente, ang mga nasabing pulis.

"Positively identified po nung mga kaanak ng biktima itong mga pulis na nasasangkot dito dahil according to them yung iba ay nag-alis po ng facemask during po nung sila ay pinasok at nung pinakita po sa kanila yung mga litrato po ng mga pulis na ito ay na-identify po nila," dagdag pa ni Fajardo.

Nadisarmahan na ang mga pulis at under restrictive custody sa regional headquarters ng Calabarzon habang dinidinig naman ang kaso laban sa kanila.

"In spite of repeated reminders po ng ating chief PNP ay may nasasangkot po tayo na ilang pulis sa iligal na gawain kagaya ng kasong ito, sinabi naman po ng ating chief pnp na kailan man ay hindi natin itotolerate ang gating gawain ng mga pulis at ia-apply po lahat ng ika nga kaso na pupwedeng iapply sa kanila," ani Fajardo.

Sinimulan na rin ang moto proprio investigation ng Regional Internal Affairs Service para sa kasong administratibo laban sa mga sangkot na pulis.

- ulat ni Gracie Rutao