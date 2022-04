SINGAPORE – Umabot sa 2,370 Filipinos ang bumoto sa unang araw ng overseas voting sa Singapore na ginaganap sa Embahada ng Pilipinas. Bilang opisyal na pagbubukas ng botohan, pinangunahan ni Philippine Ambassador to Singapore Joseph del Mar Yap ang flag-raising ceremony kasama ang mga personnel ng Embahada at iba pang attached agencies nito.

Si Philippine Ambassador to Singapore Joseph del Mar Yap sa flag-raising ceremony noong April 10, 2022 kasama ang mga personnel ng Embahada at iba pang attached agencies

Si Deputy Chief of Mission and Consul General Adrian Bernie C. Candolada ang kauna-unahang bumoto mula sa 83,229 na Pilipinong rehistradong botante sa nasabing bansa.

Si Deputy Chief of Mission and Consul General Adrian Bernie C. Candolada na kauna-unahang bumoto mula sa 83,229 na Pilipinong rehistradong botante sa Singapore

Ayon pa kay Ambassador del Mar Yap, sa nagdaang dalawang halalan, isa ang Singapore sa may pinakamataas na voter turnout, hindi lamang sa Asia Pacific kundi, sa buong mundo. Kaya naman inaasahan niyang mapananatili ang ganitong voting track sa pakikiisa ng mga Pilipino sa SG.

Matatandaang isinagawa ng Embahada ang Final Testing and Sealing (FTS) ng mga Vote Counting Machines (VCMs) noong April 5, 2022 kung saan inihayag ng Ambassador ang kahalagahan ng FTS para mapanatili ang transparency at maiwasan ang electoral fraud sa halalan.

“Transparent procedures promote public confidence and trust in the electoral system. And trust in the electoral process is the solid foundation of a real democracy,” sabi ni Ambassador del Mar Yap.

Ayon pa sa Embahada, layon ng FTS na lahat ng Secure Digital o SD cards na gagamitin sa mga VCM ay “zeroed or cleared” sa anumang data. Nagsagawa rin ang Embahada kasama ang mga miyembro ng Special Board of Election Inspectors o SBEI ng end-to-end test ng proseso mula sa pigfeed sa machine ng balota hanggang sa printing ng voter’s receipt. At pagkatapos ng bawat test, ang mga VCM ay tiniyak na “re-zeroed” o na-reset sa initial state para matiyak na “malinis” ang VCMs sa anumang data bago ang umpisa ng overseas voting nitong April 10.

(left-right) Sina SBEI member Ms. Ivanah Karla Vicencio-Luz, Mr. Wilford Ong, Ambassador Yap at Deputy Chief of Mission and Consul General Candolada habang hinihintay ang printing ng voter’s receipt sa VCM noong April 5, 2022 FTS

Para mas mapabilis at mas ligtas ang pagboto ng mga kababayan, hinihikayat ang mga botanteng Pilipino sa Singapore na magparehistro sa online pre-verification system ng Embahada sa pamamagitan ng link na ito: bit.ly/SGPE_Halalan2022. Optional ang online verification at diretso na sa polling precint ang nagparehistro rito at hindi na kailangang dumaan sa verification process. Tinatanggap naman ang walk-in voters pero, mas mahaba ang waiting time kung hindi dumaan sa online verification.

Tiyaking kasama ang inyong pangalan sa listahan ng COMELEC para sa overseas voters sa Singapore bago pumunta sa Embahada para bumoto.