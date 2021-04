Lalaki patay sa salpukan ng SUV, trailer truck sa Isabela

Patay ang isang 17 taong gulang na lalaki sa salpukan ng SUV at truck sa Cauayan City, Isabela nitong Abril 11, 2021. Retrato mula sa Cauayan City Police

Patay ang pasahero ng SUV habang sugatan naman ang kaniyang driver matapos sumalpok ang sasakyan nila sa isang trailer truck sa Cauayan City, Isabela nitong hatinggabi ng Linggo.

Ayon sa imbestigasyon, nasa magkasalungat na direksiyon ang 2 behikulo sa national highway sa Barangay Cabaruan.

Bigla umanong umagaw ng linya ang SUV kaya nabangga nito ang kasalubong na trailer truck na may kargang palay.

Sa tindi ng salpukan, nawasak ang harapang bahagi ng SUV, kung saan naipit ang pasaherong si Roberto Mamauag, 17.

Naisugod pa sa ospital sa Mamauag pero idineklara ring dead on arrival.

Patuloy naman ang paggamot sa driver.

"Unconscious ‘yong driver ng SUV, naka-ICU (intensive care unit) ngayon," sabi ni Police Sergeant Arjay Guzman.

Nasa kustodiya ng Cauayan police ang driver ng truck, na maaaring maharap sa mga reklamong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury at damage to properties.

Nabangga din kasi ng trailer truck ang 2 sasakyang nakaparada naman sa harap ng isang stall matapos mawalan ng kontrol sa manibela ang driver.

– Ulat ni Harris Julio

